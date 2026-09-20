蘇巧慧辦「數感樂園」 要把更多有趣學習體驗帶到新北

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在新店舉辦「水獺媽媽數感樂園」，這次與數感實驗室合作，將數學概念融入遊戲與生活情境，規畫多種互動機台、數學關卡及動手體驗。蘇巧慧表示，數學不只是課本裡的公式，其實更藏在日常生活的每個角落，期待未來與更多不同領域的團體合作，把更多有趣的學習體驗帶到新北各地。

選戰倒數69天，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天行程滿檔，清晨六時多先到瑞芳青雲殿參與神農大帝遶境活動，隨後又趕往新店舉辦「水獺媽媽數感樂園」、澎湖鄉親後援會成立大會，下午還有機車業後援會成立大會。

新店數感樂園與「數感實驗室」合作，將數學概念融入遊戲與生活情境，規畫多種互動機台、數學關卡及動手體驗，吸引許多親子家庭到場挑戰。

蘇巧慧和孩子們挑戰「剪紙魔術」，將原本只能讓三個人站上去的一張紙，經過巧妙裁剪後，變成一個超大型紙圈，一口氣容納30位小朋友一起站進去，讓現場孩子又驚又喜，也在實際操作中探索空間、形狀與數學的奧妙。

除數學闖關，現場也打造一幅大型「新店地圖」，並在地圖上擺放由紙盒製作的新店在地建築，讓孩子一邊透過遊戲、一邊尋找熟悉的生活場景，從不同角度認識自己居住的城市。

蘇巧慧表示，她經營水獺媽媽巧巧話Podcast六年多以來，她一直希望用孩子喜歡、家長也能一起參與的方式陪伴親子家庭，從今年暑假巡迴新北各區舉辦水獺媽媽樂園，到這次進一步與數感實驗室合作推出「水獺媽媽數感樂園」，未來也希望新北能有更多寓教於樂的活動，她會和科學、藝術、文化、運動等更多不同領域的團體合作，把專業知識轉化成孩子可以親手操作、親身體驗的活動，讓學習真正走進孩子的生活。

蘇巧慧說，未來她會將新北市打造成一座「95公分視角友善城市」，以孩子的身高和視野重新盤點公共空間，打造更安全、友善且適合探索的成長環境。

她會進一步建置臨時托育服務查詢平台，擴大臨時托育量能、開辦夜間托育，精準滿足育兒家庭的照顧需求；同時提供最高100萬元獎勵金，鼓勵企業延長產假、彈性工時及設置托育空間，營造育兒友善職場，讓政府與企業共同成為育兒家庭的後盾。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在新店舉辦「水獺媽媽數感樂園」。記者葉德正／攝影