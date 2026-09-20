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民眾黨許甫議員競總成立 童子賢現身力挺、管中閔也來站台

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台大前校長管中閔今天也特地來幫許甫站台。截自直播
台大前校長管中閔今天也特地來幫許甫站台。截自直播

民眾黨松信議員參選人許甫今競選總部成立，和碩董事長童子賢今現身力挺，童上台致詞時還透露，他來之前有公司年輕同仁拉住他說「不要去，去了會很嚴重」，但也有人支持站出來力挺。童更透露他在2016年跟前總統蔡英文說的話，「一黨獨大不是台灣民主的福氣，需要多元制衡聲音。」

2026九合一選舉

選戰倒數69天，許甫競選總部城例，民眾黨黨主席黃國昌、台大前校長管中閔、和碩董事長童子賢、立委王鴻微、台中市副市長鄭照新、創黨主席柯文哲妻子陳佩琪等人站台。

童子賢今天幫許甫站台時也透露，他今天要來前，還刻意徵詢了公司的年輕同事，他坦言有三、四位同事拉住他說「你不要去，你去會很嚴重....」，不過也有三、四位同事鼓勵他站出來支持，還有另外一半跟他說，想怎麼樣就去做、不用去理會。

童子賢也透露他為什麼要站上來幫許甫輔選不忌諱，他回憶，2016年的時候，民進黨前總統蔡英文高票當選，他當時不僅公開、也私底下跟蔡前總統提到，「執政黨有這麼強勢選票支持，不過一黨獨大不是台灣民主的福氣，需要多元制衡聲音」，希望蔡總統能理解這些理念背後，能對在野黨有更多包容，甚至再一次碰到蔡英文前總統，當時蔡也說，不僅要她多包容，也要在野黨多加油。

台大前校長管中閔今天也特地來幫許甫站台。管說，他今有一個重大犧牲，就是這幾年因為胖都穿黑色，但今天來到白色力量場，特別穿白色。管也提到幫許甫站台原因，是年輕人願意選擇走這條相對困難的從政道路，一定是有理想、熱情，還一定是勇敢，希望讓年輕的聲音能自己出來主導，年輕人會帶來改變，改變是社會需要的，為松信帶來改變，也為台北市政府帶來改變。

台中市副市長鄭照新今天也代表台中市長盧秀燕幫許甫站台，鄭照新說，他今天來，是因為在野團結太重要，他代表盧秀燕市長送上台中的祝福，希望藍白要團結，將選票愈做愈大，將松信選票極大化，「藍白松信全壘打，萬安在市府，議會選許甫。」

國民黨立委王鴻薇也表示，她今天來站在台上，的確有一些小壓力，現在的政治情勢，一定要有能夠監督執政者的力量，其中蔣萬安一定會高票連任，但也需要強有力的監督者，呼籲大家集中力量讓蔣萬安高票連任，也讓許甫能進入市議會監督蔣萬安。

許甫表示，松山信義選區議員、參選人大家都非常認真，他唯一要做的，就是在十三席參選人，爭取在九席的當選名單當中，議員選舉席次本來就是競爭，但是君子之爭。

和碩董事長童子賢今現身力挺，童上台致詞時還透露，他來之前有公司年輕同仁拉住他說「不要去，去了會很嚴重」，但也有人支持站出來力挺。童更透露他在2016年跟前總統蔡英文說的話，「一黨獨大不是台灣民主的福氣，需要多元制衡聲音。」截自直播
和碩董事長童子賢今現身力挺，童上台致詞時還透露，他來之前有公司年輕同仁拉住他說「不要去，去了會很嚴重」，但也有人支持站出來力挺。童更透露他在2016年跟前總統蔡英文說的話，「一黨獨大不是台灣民主的福氣，需要多元制衡聲音。」截自直播

許甫 管中閔 童子賢 2026九合一選舉 台北市選舉 議員 民眾黨

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