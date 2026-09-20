何欣純台中第三市場拜票 預告沈伯洋27日來台中替她助選
民進黨台中市長候選人何欣純今表示，已邀請沈伯洋27日上午到台中參與競選總部百工百業後援會授證大會，原先尋覓的場地考量可能容納不下人潮，正重新評估交通方便，以及空間更大的地點。
何欣純上午走訪第三市場，與攤商、長輩及採買民眾互動。她表示，她的出生地大里就在附近，第三市場是從小就熟悉的地方，過去也常到第三市場採買。她笑說自己一直是「菜市仔夫人」，最喜歡走進市場聽民意、看買氣，也感受台中最珍貴的人情味。
她說，沈伯洋27日上午會出席她的百工百業後援會授證大會，另還有相關活動規畫中，詳細時間、地點會盡快公布。
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