鬍鬚張第3代挺蔣萬安遭青鳥攻擊 王鴻薇：典型沈伯洋出征極端文化

台北市長蔣萬安出席大安區後援會成立大會，鬍鬚張董事長張永昌的兒子張耀升送上大鳳梨祝福。國民黨立委王鴻薇指出，張耀升的表態，使鬍鬚張在網路受到青鳥側翼攻擊，這是典型民進黨台北市長參選人沈伯洋的出征極端文化，野火燒不盡，選舉吹又生，去年大罷免都經歷過，這些青鳥側翼再次捲土重來，撕裂社會與製造對立。

王鴻薇表示，蔣萬安大安區後援會成立大會上，張耀升祝福蔣萬安當選，鬍鬚張起家於大同區，這對蔣萬安說相當有意義，這樣的表態讓鬍鬚張在網路受到青鳥側翼攻擊，除了抵制以外，連鬍鬚張英文名字的「FORMOSA CHANG」的FORMOSA都不准用，遭人惡意亂改招牌，極盡羞辱之能事，把大罷免的出征文化、寸草不生的本性，再一次的嶄露無遺。

王鴻薇指出，她個人一貫立場，不分政治黨派，反對任何政治出征，過去發生這樣的事情，她和許多國民黨政治人物，即便是藍營的朋友行為，幾乎也都是當天就發文出來制止。到現在已經過去一天，民進黨政治人物默不作聲，一個月前才對東發號事件，喊話蔣萬安呼籲支持者，停止這樣行為，還說這是紅線的沈伯洋安安靜靜，享受側翼網軍幫他打壓異己，原來在他的心中畫紅線，還要分顏色。

王鴻薇說，台北市民一點都不意外，這就是典型沈伯洋的出征極端文化，野火燒不盡，選舉吹又生，去年大罷免都經歷過，這些青鳥側翼，又一次捲土重來撕裂社會與製造對立，想到還要再忍兩個月，真的辛苦台北市民了。