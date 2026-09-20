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賴瑞隆選戰改走「Chill風」 昨邀沈伯洋玩SUP今拉蕭美琴K歌

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天邀請副總統蕭美琴站台，延續昨天「Chill風」，拉著蕭美琴在台上高歌「春天的花蕊」，展現高雄人的熱情。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天邀請副總統蕭美琴站台，延續昨天「Chill風」，拉著蕭美琴在台上高歌「春天的花蕊」，展現高雄人的熱情。記者張議晨／攝影

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨天邀請台北市長參選人沈伯洋南下玩水，兩人在高雄港划SUP，被網友笑稱「高雄人選舉也太Chill」，今天賴瑞隆邀請副總統蕭美琴站台，延續昨天「Chill風」，拉著蕭美琴在台上高歌「春天的花蕊」，展現高雄人的熱情。

2026九合一選舉

賴瑞隆今天在鼓山區林皇宮成立「姐妹會」成立大會，主打女力搶攻婦女票，高雄市長陳其邁母親陳辜美貴擔任姐妹會榮譽總會長，還將手中充氣球棒交給賴瑞隆，希望賴延續陳其邁施政，表態力挺。

賴瑞隆說，包含前監察院長陳菊、前總統蔡英文、副總統蕭美琴都是「女力」的展現，台語歌「尹是咱的寶貝」裡面歌詞提到，「一蕊花，生落地，爸爸媽媽疼最多，風若吹，要蓋被，不甘給他，跌倒碰地。」他感謝高雄市民的呵護與支持，高雄市才能成就今日成果。

今天造勢場聚焦婦女票，賴瑞隆提出「雄愛媽媽三大承諾」政見承諾，包含提高生育補助、加碼育兒津貼及女性與家庭照顧支持等政策，希望「姐妹會」成員發揮家庭關鍵力量，為他拉票，延續高雄下一個黃金十年。

站台力挺的副總統蕭美琴致詞時則回顧民主歷程，指出民進黨成立40周年來，無數前輩在黑暗戒嚴時期憑藉勇氣、堅定信念與智慧衝破枷鎖，為台灣爭取到得來不易的民主自由，對於在解嚴後成長的世代而言，自由有時就像空氣，沒有消失的時候都不知道它的重要性。

蕭美琴說，民主是一代接一代，高雄的市政也是一代傳承一代，市政治理需要強大的專業、使命感與大聯盟級的國際視野，賴瑞隆在過去20年間一步一步累積了豐富的歷練，早已具備承擔重任的能力，盼高雄市民力挺，延續高雄市政。

賴瑞隆選戰本周走悠閒的「Chill風」，昨天邀請沈伯洋到高雄港邊，兩人一起下海玩SUP，沈還特別換上賴瑞隆準備的花襯衫、海灘褲，像來高雄玩的觀光客，被網友笑稱「高雄人選舉也太Chill」。

今天賴瑞隆再邀蕭美琴在台上高唱台語歌「春天的花蕊」，兩人拿著麥克風跟「姐妹會」幹部在台上高歌，蕭疑似不熟歌詞，麥克風越拿越遠，幸虧主持人「救場」，帶著台上、台下高歌，展現高雄人的熱情。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天邀請副總統蕭美琴站台，參加姐妹會成立大會，延續昨天「Chill風」，拉著蕭美琴在台上高歌「春天的花蕊」，展現高雄人的熱情。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天邀請副總統蕭美琴站台，參加姐妹會成立大會，延續昨天「Chill風」，拉著蕭美琴在台上高歌「春天的花蕊」，展現高雄人的熱情。記者張議晨／攝影

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天邀請副總統蕭美琴站台，延續昨天「Chill風」，拉著蕭美琴在台上高歌「春天的花蕊」，展現高雄人的熱情。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天邀請副總統蕭美琴站台，延續昨天「Chill風」，拉著蕭美琴在台上高歌「春天的花蕊」，展現高雄人的熱情。記者張議晨／攝影

蕭美琴 沈伯洋 賴瑞隆 2026九合一選舉 高雄市選舉

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