蘇巧慧成立澎湖鄉親後援會 拋新北澎湖合作藍圖

2026選戰剩下69天，民進黨新北市長蘇巧慧今天舉行澎湖鄉親後援會成立大會，民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾、立委楊曜都到場站台。蘇巧慧說，未來若當選，將推動新北與澎湖從農漁特產、教育、技職到觀光全面合作，包括新北舉辦澎湖農漁特產展售會及海洋文化節、推動澎湖遊學教學團、促進兩地技職與海洋產業交流，及串聯新北、澎湖觀光資源，盼兩地人流、產業與文化交流更加緊密。

蘇巧慧說，自己與立委楊曜及澎湖鄉親長期互動，包括澎湖輪採購、海水淡化廠、停車場及醫療升級等議題，她都曾在立法院協助發聲，一個人的聲音可能有限，但若能集結更多力量，就能替地方爭取更多建設與資源。

蘇巧慧表示，澎湖是具有農漁產業、海洋文化及觀光資源的地方，而新北人口多、消費力強，可成為澎湖特產與文化推廣的重要市場。

她說，若有機會擔任新北市長，希望與澎湖縣政府合作，在新北舉辦澎湖農漁特產展售會及海洋文化節，讓新北市民有機會接觸澎湖農漁產品，也透過消費帶動澎湖地方經濟。

此外新北有許多澎湖第二、第三代希望回到家鄉，蘇巧慧認為，不只澎湖孩子應認識澎湖，台灣各地的孩子也都該有機會了解澎湖歷史、文化與自然環境，她先前提出新北學校推動全國遊學團的構想，要將澎湖納入重要目的地，可帶孩子走進地方，看阿公、阿嬤居住過的老厝、廟埕，認識在地文化與生活故事，讓孩子把故事帶回台灣，繼續傳下去。

蘇巧慧也說，新北技職教育很棒，而澎湖在海洋、漁業及水產養殖等領域有豐富實務經驗，可讓新北技職學生到澎湖實地學習，並協助傳統海洋產業智慧轉型、品牌升級。

蘇巧慧指出，新北與澎湖一邊有山、有海、有城鎮，一邊擁有豐富海洋資源，雙方可以思考如何把觀光資源串聯，發展新北、澎湖的套裝旅遊行程。

蘇巧慧說，新北未來的城市發展，不應只集中在人口密集區，偏遠地區同樣是城市的重要資產，透過觀光與地方發展，讓更多人認識新北不同區域的特色。

蘇巧慧說，選戰到今天剩下69天了，競選過程當中，真的有大家相挺才能從後面一路跑、一路追，追到現在大家都說「我們很有機會」，希望在這最後時刻大家一起把聲音傳出去，拉更多的人匯聚力量，「我們會贏」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天舉行澎湖鄉親後援會成立大會，民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾也到場力挺。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天舉行澎湖鄉親後援會成立大會。記者葉德正／攝影