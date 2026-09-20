黃國昌、王鴻薇替民眾黨小雞站台 盼藍白席次極大化

藍白在竹北市長合作破局後，外界持續關心藍白合作狀況，民眾黨台北市議員參選人許甫今天舉行總部成立大會，國民黨立委王鴻薇、台中市副市長鄭照新到場力挺，並同時強調在野合作的重要性，王鴻薇說，希望看到藍白合作，將席次極大化。

投入台北市松山、信義區議員選舉的許甫今天舉辦競選總部成立大會，除民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、民眾黨竹北市長參選人邱臣遠、民眾黨立委邱慧洳、民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪等人到場外，王鴻薇、鄭照新、和碩董事長童子賢、前台大校長管中閔也出席力挺。

鄭照新在致詞時提到，在野團結太重要了，所以他今天一定要來，也代表台中市長盧秀燕，送上來自台中的祝福。希望台北有蔣萬安當市長，然後將所有松山、信義區的選票都拉起來，將選票極大化，讓藍白的議員參選人，在這能夠全壘打。

王鴻薇表示，在野一定要團結、合作，所以不管在台北市或全台各縣市，希望可以看到藍白是合作的，席次應該極大化，這也是她今天出席，盼讓許甫進入台北市議會，最重要的原因。

黃國昌在受訪時表示，2026年地方選舉的布局上，6席台北市議員參選人全壘打，是民眾黨今年在台北市最重要的目標。

談到新竹選舉的部分，黃國昌說，民眾黨是一個信守承諾、說到做到的政黨，這件事非常重要，因為如果選前講話就不算話，那要選民如何相信，當選後前面開出的政見，都會努力兌現；竹北市長民眾黨推出最強戰將邱臣遠，民眾黨在竹北市只有一個最重要的目標，就是把邱臣遠送進竹北市。

黃國昌指出，至於新竹市的部分，市長高虹安優異的市政表現，以及所率領的民眾黨議員參選人都能全壘打，民眾黨對此事深具信心。這就是民眾黨在竹北市、新竹縣、新竹市的布局。