快訊

不插電迪士尼提前熄燈！今日最後營業 業者無奈「收費沒遊客，免費就塞爆」

亞運棒球／潘文輝退出、郭定泓遞補 中華隊全員到齊明首戰南韓

2026兩岸關係大調查搶先看！5成2不滿賴政府兩岸表現 逾6成挺雙向交流

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌、王鴻薇替民眾黨小雞站台 盼藍白席次極大化

中央社／ 台北20日電

藍白在竹北市長合作破局後，外界持續關心藍白合作狀況，民眾黨台北市議員參選人許甫今天舉行總部成立大會，國民黨立委王鴻薇、台中市副市長鄭照新到場力挺，並同時強調在野合作的重要性，王鴻薇說，希望看到藍白合作，將席次極大化。

2026九合一選舉

投入台北市松山、信義區議員選舉的許甫今天舉辦競選總部成立大會，除民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、民眾黨竹北市長參選人邱臣遠、民眾黨立委邱慧洳、民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪等人到場外，王鴻薇、鄭照新、和碩董事長童子賢、前台大校長管中閔也出席力挺。

鄭照新在致詞時提到，在野團結太重要了，所以他今天一定要來，也代表台中市長盧秀燕，送上來自台中的祝福。希望台北有蔣萬安當市長，然後將所有松山、信義區的選票都拉起來，將選票極大化，讓藍白的議員參選人，在這能夠全壘打。

王鴻薇表示，在野一定要團結、合作，所以不管在台北市或全台各縣市，希望可以看到藍白是合作的，席次應該極大化，這也是她今天出席，盼讓許甫進入台北市議會，最重要的原因。

黃國昌在受訪時表示，2026年地方選舉的布局上，6席台北市議員參選人全壘打，是民眾黨今年在台北市最重要的目標。

談到新竹選舉的部分，黃國昌說，民眾黨是一個信守承諾、說到做到的政黨，這件事非常重要，因為如果選前講話就不算話，那要選民如何相信，當選後前面開出的政見，都會努力兌現；竹北市長民眾黨推出最強戰將邱臣遠，民眾黨在竹北市只有一個最重要的目標，就是把邱臣遠送進竹北市。

黃國昌指出，至於新竹市的部分，市長高虹安優異的市政表現，以及所率領的民眾黨議員參選人都能全壘打，民眾黨對此事深具信心。這就是民眾黨在竹北市、新竹縣、新竹市的布局。

藍白 黃國昌 王鴻薇 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「竹北的事情就留在竹北」 黃國昌雲林助選呼籲支持國民黨張嘉郡

藍白主席南下輔選再合體 黃國昌喊「竹北事留在竹北」

獨／繼續挺善良！張善政首波文宣曝光「4字」藏藍白合伏筆

影／「超強母雞」輔選是否到高雄？盧秀燕：議會總質詢期…有點分身乏術

相關新聞

賴瑞隆選戰改走「Chill風」 昨邀沈伯洋玩SUP今拉蕭美琴K歌

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨天邀請台北市長參選人沈伯洋南下玩水，兩人在高雄港划SUP，被網友笑稱「高雄人選舉也太Chill」，今天賴瑞隆邀請副總統蕭美琴站台，延續昨天「Chill風」，拉著蕭美琴在台上高歌「春天的花蕊」，展現高雄人的熱情。

民眾黨許甫議員競總成立 童子賢現身力挺、管中閔也來站台

民眾黨松信議員參選人許甫今競選總部成立，和碩董事長童子賢今現身力挺，童上台致詞時還透露，他來之前有公司年輕同仁拉住他說「不要去，去了會很嚴重」，但也有人支持站出來力挺。童更透露他在2016年跟前總統蔡英文說的話，「一黨獨大不是台灣民主的福氣，需要多元制衡聲音。」

江和樹再批何欣純「炒麵餐盒」：「他們可以，你們不行啦！」

副總統蕭美琴昨天到台中市為民進黨台中市長參選人何欣純站台助選，現場發放炒麵餐盒。要競選連任的民眾黨市議員江和樹批評，那一看就知道超過30元，但「跟著『信賴台灣』走，相信我們也一定會沒事」。江和樹今天上午開直播再度就此事評論，約僅40分鐘觀看人數就衝上5500人。他並呼籲大家集中選票給他「留一個敢講話的人！」

何欣純台中第三市場拜票 預告沈伯洋27日來台中替她助選

民進黨台中市長候選人何欣純今表示，已邀請沈伯洋27日上午到台中參與競選總部百工百業後援會授證大會，原先尋覓的場地考量可能容納不下人潮，正重新評估交通方便，以及空間更大的地點。

鬍鬚張第3代挺蔣萬安遭青鳥攻擊 王鴻薇：典型沈伯洋出征極端文化

台北市長蔣萬安出席大安區後援會成立大會，鬍鬚張董事長張永昌的兒子張耀升送上大鳳梨祝福。國民黨立委王鴻薇指出，張耀升的表態，使鬍鬚張在網路受到青鳥側翼攻擊，這是典型民進黨台北市長參選人沈伯洋的出征極端文化，野火燒不盡，選舉吹又生，去年大罷免都經歷過，這些青鳥側翼再次捲土重來，撕裂社會與製造對立。

蘇巧慧成立澎湖鄉親後援會 拋新北澎湖合作藍圖

2026選戰剩下69天，民進黨新北市長蘇巧慧今天舉行澎湖鄉親後援會成立大會，民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾、立委楊曜都到場站台。蘇巧慧說，未來若當選，將推動新北與澎湖從農漁特產、教育、技職到觀光全面合作，包括新北舉辦澎湖農漁特產展售會及海洋文化節、推動澎湖遊學教學團、促進兩地技職與海洋產業交流，及串聯新北、澎湖觀光資源，盼兩地人流、產業與文化交流更加緊密。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。