江和樹再批何欣純「炒麵餐盒」：「他們可以，你們不行啦！」

副總統蕭美琴昨天到台中市為民進黨台中市長參選人何欣純站台助選，現場發放炒麵餐盒。要競選連任的民眾黨市議員江和樹批評，那一看就知道超過30元，但「跟著『信賴台灣』走，相信我們也一定會沒事」。江和樹今天上午開直播再度就此事評論，約僅40分鐘觀看人數就衝上5500人。他並呼籲大家集中選票給他「留一個敢講話的人！」

江和樹在鏡頭前摺著紙蓮花，一邊說炒麵裡有香腸、滷蛋和阿給，「你要跟我說炒麵5元、阿給5元、滷蛋5元、香腸5元，他去買比較便宜嗎，可能嗎？」他說，「我認同，也認為那沒事，但江和樹你辦看看！」、「你辦下去看，會沒事嗎？給你抄下去都會喔！不用懷疑！」

他說，只有自己認真一點，幫忙他，他這次很危險。他沒有廣告車，廣告也都是小塊的，只有霧峰別人贊助兩塊比較大的。

江和樹說，他原本以為拿現金給別人叫做賄選，但現在不是，只要你請人家吃一碗東西，人家感覺好吃，這票投給你，這樣就「對價」了。但誰敢辦，「那是『信賴台灣』辦的呢，誰敢？」、「他們行不代表你行」新北市連有人以「免費經絡按摩」就被辦了，還交保10元萬，這樣你怕不怕。他說，這個氛圍就要讓大家感覺「他們可以，你們不行啦！」

江和樹說，沒有關係，不要辦，選舉後再辦。他也不是現在才在辦親子活動的，且其實他辦活動是平常就在辦，不是到選舉才在辦。

何欣純競總昨回應，選舉造勢活動提供民眾適度茶水、餐飲，且不逾越社會常情，不構成賄選，這是法務部載明的標準，特定人士不需刻意帶風向，企圖汙名化正常造勢活動。

民眾黨台中市議員江和樹昨舉發說，蕭美琴副總統到大里為民進黨台中市長參選人何欣純站台時，現場提供一整盒的炒麵，裡面有滷蛋、香腸等，超過30元。圖／江和樹提供