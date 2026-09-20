快訊

不插電迪士尼提前熄燈！今日最後營業 業者無奈「收費沒遊客，免費就塞爆」

亞運棒球／潘文輝退出、郭定泓遞補 中華隊全員到齊明首戰南韓

2026兩岸關係大調查搶先看！5成2不滿賴政府兩岸表現 逾6成挺雙向交流

聽新聞
0:00 / 0:00

江和樹再批何欣純「炒麵餐盒」：「他們可以，你們不行啦！」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨台中市議員江和樹昨舉發說，蕭美琴副總統到大里為民進黨台中市長參選人何欣純站台時，現場提供一整盒的炒麵，裡面有滷蛋、香腸等，超過30元。圖／江和樹提供
民眾黨台中市議員江和樹昨舉發說，蕭美琴副總統到大里為民進黨台中市長參選人何欣純站台時，現場提供一整盒的炒麵，裡面有滷蛋、香腸等，超過30元。圖／江和樹提供

副總統蕭美琴昨天到台中市為民進黨台中市長參選人何欣純站台助選，現場發放炒麵餐盒。要競選連任的民眾黨市議員江和樹批評，那一看就知道超過30元，但「跟著『信賴台灣』走，相信我們也一定會沒事」。江和樹今天上午開直播再度就此事評論，約僅40分鐘觀看人數就衝上5500人。他並呼籲大家集中選票給他「留一個敢講話的人！」

2026九合一選舉

江和樹在鏡頭前摺著紙蓮花，一邊說炒麵裡有香腸、滷蛋和阿給，「你要跟我說炒麵5元、阿給5元、滷蛋5元、香腸5元，他去買比較便宜嗎，可能嗎？」他說，「我認同，也認為那沒事，但江和樹你辦看看！」、「你辦下去看，會沒事嗎？給你抄下去都會喔！不用懷疑！」

他說，只有自己認真一點，幫忙他，他這次很危險。他沒有廣告車，廣告也都是小塊的，只有霧峰別人贊助兩塊比較大的。

江和樹說，他原本以為拿現金給別人叫做賄選，但現在不是，只要你請人家吃一碗東西，人家感覺好吃，這票投給你，這樣就「對價」了。但誰敢辦，「那是『信賴台灣』辦的呢，誰敢？」、「他們行不代表你行」新北市連有人以「免費經絡按摩」就被辦了，還交保10元萬，這樣你怕不怕。他說，這個氛圍就要讓大家感覺「他們可以，你們不行啦！」

江和樹說，沒有關係，不要辦，選舉後再辦。他也不是現在才在辦親子活動的，且其實他辦活動是平常就在辦，不是到選舉才在辦。

何欣純競總昨回應，選舉造勢活動提供民眾適度茶水、餐飲，且不逾越社會常情，不構成賄選，這是法務部載明的標準，特定人士不需刻意帶風向，企圖汙名化正常造勢活動。

民眾黨台中市議員江和樹昨舉發說，蕭美琴副總統到大里為民進黨台中市長參選人何欣純站台時，現場提供一整盒的炒麵，裡面有滷蛋、香腸等，超過30元。圖／江和樹提供
民眾黨台中市議員江和樹昨舉發說，蕭美琴副總統到大里為民進黨台中市長參選人何欣純站台時，現場提供一整盒的炒麵，裡面有滷蛋、香腸等，超過30元。圖／江和樹提供

要競選連任的民眾黨市議員江和樹說，「你辦下去看，會沒事嗎？給你抄下去都會喔！不用懷疑」。圖／江和樹提供
要競選連任的民眾黨市議員江和樹說，「你辦下去看，會沒事嗎？給你抄下去都會喔！不用懷疑」。圖／江和樹提供

江和樹 何欣純 餐盒 2026九合一選舉 炒麵 台中市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

綠能你不能？蕭美琴站台何欣純送炒麵餐盒 江和樹：一看就知道超過30元

涉賄被羈押…謝典霖父子提抗告 控「政治恐怖」

侯友宜挺李四川喊「這戰要贏」 蘇巧慧趕場「有個厲害老爸壓力大」

放狗咬人？謝典霖涉賄選遭押 鄭麗文探視鄭汝芬籲法務部：標準說清楚

相關新聞

賴瑞隆選戰改走「Chill風」 昨邀沈伯洋玩SUP今拉蕭美琴K歌

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨天邀請台北市長參選人沈伯洋南下玩水，兩人在高雄港划SUP，被網友笑稱「高雄人選舉也太Chill」，今天賴瑞隆邀請副總統蕭美琴站台，延續昨天「Chill風」，拉著蕭美琴在台上高歌「春天的花蕊」，展現高雄人的熱情。

民眾黨許甫議員競總成立 童子賢現身力挺、管中閔也來站台

民眾黨松信議員參選人許甫今競選總部成立，和碩董事長童子賢今現身力挺，童上台致詞時還透露，他來之前有公司年輕同仁拉住他說「不要去，去了會很嚴重」，但也有人支持站出來力挺。童更透露他在2016年跟前總統蔡英文說的話，「一黨獨大不是台灣民主的福氣，需要多元制衡聲音。」

江和樹再批何欣純「炒麵餐盒」：「他們可以，你們不行啦！」

副總統蕭美琴昨天到台中市為民進黨台中市長參選人何欣純站台助選，現場發放炒麵餐盒。要競選連任的民眾黨市議員江和樹批評，那一看就知道超過30元，但「跟著『信賴台灣』走，相信我們也一定會沒事」。江和樹今天上午開直播再度就此事評論，約僅40分鐘觀看人數就衝上5500人。他並呼籲大家集中選票給他「留一個敢講話的人！」

何欣純台中第三市場拜票 預告沈伯洋27日來台中替她助選

民進黨台中市長候選人何欣純今表示，已邀請沈伯洋27日上午到台中參與競選總部百工百業後援會授證大會，原先尋覓的場地考量可能容納不下人潮，正重新評估交通方便，以及空間更大的地點。

鬍鬚張第3代挺蔣萬安遭青鳥攻擊 王鴻薇：典型沈伯洋出征極端文化

台北市長蔣萬安出席大安區後援會成立大會，鬍鬚張董事長張永昌的兒子張耀升送上大鳳梨祝福。國民黨立委王鴻薇指出，張耀升的表態，使鬍鬚張在網路受到青鳥側翼攻擊，這是典型民進黨台北市長參選人沈伯洋的出征極端文化，野火燒不盡，選舉吹又生，去年大罷免都經歷過，這些青鳥側翼再次捲土重來，撕裂社會與製造對立。

蘇巧慧成立澎湖鄉親後援會 拋新北澎湖合作藍圖

2026選戰剩下69天，民進黨新北市長蘇巧慧今天舉行澎湖鄉親後援會成立大會，民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾、立委楊曜都到場站台。蘇巧慧說，未來若當選，將推動新北與澎湖從農漁特產、教育、技職到觀光全面合作，包括新北舉辦澎湖農漁特產展售會及海洋文化節、推動澎湖遊學教學團、促進兩地技職與海洋產業交流，及串聯新北、澎湖觀光資源，盼兩地人流、產業與文化交流更加緊密。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。