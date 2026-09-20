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人設戰開打？被猛攻英文差退通告 蔣萬安反擊：綠認知作戰我負責市政

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席北市優良交通導護志工表揚大會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席北市優良交通導護志工表揚大會。記者林麗玉／攝影

年底選戰倒數69天，蔣萬安近期屢屢被批評2024年哈佛演講的英文卡詞？又有綠營翻出蔣兩年前上AmazingTalker的影片，猛攻蔣用中文講日常生活。蔣今表示，其實那天就是開場的時候，先用英文介紹潮台北的活動，後來就跟主持人回憶過去留學難得的一些經驗跟回憶，其實不用考慮人設

2026九合一選舉

媒體問蔣，近期被猛打蔣萬安英文不好、退通告？另一邊，綠營則營造沈伯洋暖男形象淡化仇恨值？蔣萬安說，他們負責認知作戰、選舉操作，他就負責把市政做好。

另外，蔣萬安、民進黨參選人沈伯洋昨雙雙到高雄輔選，蔣致詞的一句話被綠營大做文章，解讀蔣是在讚美高雄市長陳其邁、助攻賴瑞隆。但沈伯洋也被翻出，今年初南下幫賴瑞隆輔選，不僅自認「台語不輪轉」　還口誤2次「瑞雄委員」。蔣萬安今也被問到此事，蔣今說，他覺得幾次口誤，這不是什麼大事，沒有問題的。

媒體也追問，近期被綠營猛攻英文，這次南下高雄台語是否也輪轉更多？蔣萬安說，他的台語都是他太太教的。最重要的是，好好的能夠幫柯志恩委員站台助講，希望所有的鄉親多多支持，而且能夠到六合夜市體驗在地的美食，跟所有熱情的店家打招呼、互動、聊聊天，他覺得就非常開心。

蔣萬安 人設 英文 2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋

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