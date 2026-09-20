聽新聞
0:00 / 0:00
人設戰開打？被猛攻英文差退通告 蔣萬安反擊：綠認知作戰我負責市政
年底選戰倒數69天，蔣萬安近期屢屢被批評2024年哈佛演講的英文卡詞？又有綠營翻出蔣兩年前上AmazingTalker的影片，猛攻蔣用中文講日常生活。蔣今表示，其實那天就是開場的時候，先用英文介紹潮台北的活動，後來就跟主持人回憶過去留學難得的一些經驗跟回憶，其實不用考慮人設。
媒體問蔣，近期被猛打蔣萬安英文不好、退通告？另一邊，綠營則營造沈伯洋暖男形象淡化仇恨值？蔣萬安說，他們負責認知作戰、選舉操作，他就負責把市政做好。
另外，蔣萬安、民進黨參選人沈伯洋昨雙雙到高雄輔選，蔣致詞的一句話被綠營大做文章，解讀蔣是在讚美高雄市長陳其邁、助攻賴瑞隆。但沈伯洋也被翻出，今年初南下幫賴瑞隆輔選，不僅自認「台語不輪轉」 還口誤2次「瑞雄委員」。蔣萬安今也被問到此事，蔣今說，他覺得幾次口誤，這不是什麼大事，沒有問題的。
媒體也追問，近期被綠營猛攻英文，這次南下高雄台語是否也輪轉更多？蔣萬安說，他的台語都是他太太教的。最重要的是，好好的能夠幫柯志恩委員站台助講，希望所有的鄉親多多支持，而且能夠到六合夜市體驗在地的美食，跟所有熱情的店家打招呼、互動、聊聊天，他覺得就非常開心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。