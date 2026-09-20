李四川嗓音沙啞仍喊拚到底 永和聯合競總成立近500人擠走道力挺

國民黨新北市長參選人李四川今上午出席與陳鴻源、陳以樂永和區聯合競選總部成立大會，現場近500人到場，立委林德福、新北市議員連斐璠、金瑞龍及國民黨新北市黨部主委黃志雄等人站台。李四川一進場，支持者幾乎全擠向走道搶著握手、喊加油，歡呼聲瞬間炸開；李四川今天聲音明顯沙啞，仍向支持者表示，有人叫他休息，但現在沒有辦法休息，要一路拚下去。

上午活動在永和國父紀念館舉行，李四川現身時，原本坐在座位上的不少民眾立即起身靠向走道，有人高舉手機拍照，也有人伸手等著握手，沿途不斷有人喊「川伯加油」。主持人接連帶喊「加油」、「凍蒜」，台下也齊聲回應，現場氣氛熱烈。

李四川致詞時嗓音已相當沙啞。他感謝地方支持，並表示有人勸他應該休息，但選戰仍在進行，自己沒有辦法停下來，也拜託永和鄉親繼續替他拉票。

談到永和地方建設，李四川將重點放在都市更新。他表示，永和許多建物屋齡已高，部分老舊建築耐震能力不足，都更不只是都市發展問題，更牽涉居民居住安全；未來希望重新檢討相關容積及更新條件，並透過防災型都更等方式，讓老舊社區更新更順利。

交通方面，李四川也再提捷運中和光復線，表示相關路線應盡速依程序推動、報請中央，讓中永和軌道建設繼續向前。銀髮政策方面，李四川再談新北敬老卡升級，表示敬老點數除交通使用外，希望進一步增加日常生活用途。

李四川也向台下支持者喊話，希望永和鄉親都能成為他的「大里長」，笑稱現在打電話拉票，陌生號碼常被當成詐騙電話，反而可以透過LINE群組、親朋好友一票一票爭取支持。

他並替陳鴻源、陳以樂拉抬聲勢，盼地方選戰彼此合作。活動後段也舉行授旗儀式，戰旗上寫著「永和挺川」，由林德福出任永和區聯合競選總部主委，象徵地方組織正式啟動。

李四川最後表示，若順利當選，不必等到重新摸索市政才開始工作，過去累積的市政及工程經驗、既有規畫都可直接銜接，持續推動新北建設。

國民黨新北市長參選人李四川今出席永和區聯合競選總部成立大會，進場時沿途與支持者握手致意，現場氣氛熱烈。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（左四）今與立委林德福（左二）、新北市議員及地方黨公職同台拉手高喊加油。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席永和區聯合競選總部成立大會，進場時沿途與支持者握手致意，現場氣氛熱烈。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席永和區聯合競選總部成立大會，進場時沿途與支持者握手致意，現場氣氛熱烈。記者張策／攝影

立委林德福出任競總主委，今在李四川永和區聯合競選總部成立大會上揮舞「永和挺川」戰旗，替李四川助講。記者張策／攝影

立委林德福（左）今在永和區聯合競選總部成立大會上，回贈「包粽」給國民黨新北市長參選人李四川，取「包中」好彩頭，替李四川加油打氣。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（前排左四）今出席永和區聯合競選總部成立大會，與台下支持者合影留念。記者張策／攝影