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沈伯洋喊話「雙城辯論」蔣萬安：早已說了…合適場合形式會參加辯論
年底選戰倒數69天，民進黨台北市長參選人沈伯洋今受訪再向蔣萬安下辯論戰帖？並指蔣先前反問陳亭妃這種「以問答問」答案不想聽到，蔣今受訪表示， 其實大家可以看他過去整個完整回答，他已經在很多場合都說了，只要適合的場合、適合的形式，就會參與辯論。
蔣萬安今天上午出席北市優良交通導護志工表揚大會，對於何時與沈伯洋辯論？蔣萬安說，他已經說過，其實只要適合場合、形式，他都非常願意參與辯論，而且就市政議題好好交換意見，而且向市民朋友清楚說明。
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