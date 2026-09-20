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四叉貓追小琉球違建、質疑李四川提訴願 李：競辦昨天已說清楚

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今被問及小琉球持分土地違建爭議時表示，競選辦公室前一天已說明清楚，未再進一步回應。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今被問及小琉球持分土地違建爭議時表示，競選辦公室前一天已說明清楚，未再進一步回應。記者張策／攝影

網紅四叉貓近日再追國民黨新北市長參選人李四川在屏東小琉球持分土地上的違規店鋪，質疑李四川過去曾稱「該拆就拆」，如今卻對屏東縣府裁罰提出訴願。李四川今受訪僅簡短回應，「我們競辦昨天已經講得很清楚了。」

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四叉貓日前發文指出，爭議店鋪目前仍持續營業，並質疑李四川既然先前表態違建「該拆就拆」，為何在屏東縣政府認定違規並裁罰後，又提出訴願。

根據屏東縣府對媒體說明，該案涉及農業區土地作4間店鋪使用，縣府認定違規事實明確，今年7月1日依「都市計畫法」第79條，對12名共有人共裁罰6萬元。李四川7月底提出訴願，案件目前仍待內政部訴願審議。

李四川競選辦公室昨回應，李四川對違建立場一致，「任何違建，該拆就拆」，但爭議土地上的鐵皮屋並不是李四川興建，提出訴願是希望主管機關將事實及責任歸屬釐清。競辦並表示，後續將依主管機關規定辦理。

李四川今天出席永和區聯合競選總部成立大會，被問及四叉貓再度質疑相關爭議時，未進一步說明，僅表示「我們競辦昨天已經講得很清楚了」。

四叉貓 李四川 小琉球 2026九合一選舉 新北市選舉 違建

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