李四川談父親「靠雙手養大7兄弟姊妹」 一句話記到現在

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨談到政治第二代處境，直言「有一個跟你同行的厲害阿爸，壓力有多大？我最清楚」，表示唯有付出更多努力、做出成績才能獲得肯定。國民黨新北市長參選人李四川今被問及此事時，談起自己的父親，他說，父親靠捕魚養大7名子女，從小只教他「做人要老實，做事要認真」，「在我心中，他是我最偉大的爸爸」。

蘇巧慧昨在三重出席聯合競選總部成立活動時，談到接棒參選的議員參選人陳俊維，因其父親陳啟能長期從政，她有感而發表示，自己最清楚擁有一位「厲害老爸」所承受的壓力。她說，自己從小就要求「做到100分還不夠」，必須以兩倍、三倍努力，把成績一件件做出來，才能面對外界「靠爸爸」的質疑。

李四川今出席永和區聯合競選總部成立大會，媒體詢問如何看待蘇巧慧談父親帶來的壓力，他沒有直接評論蘇貞昌，而是從自己的成長背景說起。

李四川表示，自己的父親是捕魚人，「靠著兩隻手，養大我們全家7個兄弟姊妹」，自己出身的是一個普通家庭。他說，父親雖然只是普通人，卻從小告訴他「做人要老實，做事要認真」，這兩句話他至今始終記在心中。

李四川表示，「我爸爸雖然是普通人，但是在我心中，他是我最偉大的爸爸。」