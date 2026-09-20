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南下輔選六合夜市人潮擠爆 「萬安旋風輾壓洋流？」蔣萬安這句話回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席北市優良交通導護志工表揚大會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席北市優良交通導護志工表揚大會。記者林麗玉／攝影

年底選戰倒數69天，台北市長蔣萬安昨南下高雄陪國民黨高雄市長參選人柯志恩造勢，南台灣民眾滿滿熱情，蔣今天被問，有感覺「萬安旋風」輾壓「洋流」？蔣萬安說，「高雄鄉親就像南台灣的太陽一樣，非常的熱情。」

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蔣萬安今天上午出席北市優良交通導護志工表揚大會，媒體也問蔣，藍營議員楊植斗、鍾沛君也提醒，不要小看「洋流」要小心嚴防？蔣今也表示，他跟團隊一直以來都是兢兢業業、一步一腳印，來向所有的市民朋友說明，而且透過各項的政績以及對未來的願景，爭取市民朋友的認同。

蔣萬安今天一早出席市政行程，昨天則是南下高雄輔選，與柯志恩到六合夜市拜票人潮爆滿，蔣萬安今說，他昨天感受到滿滿高雄鄉親的熱情，昨天也六合夜市跟柯志恩委員一起掃街，也看到人潮超乎了預期，甚至後來我的高鐵票還甚至改了後一班。其實高雄的鄉親，就像南台灣的太陽一樣，非常的熱情。

不過媒體也問蔣，六合夜市掃街一個多小時，不過對手沈伯洋在台北掃夜市都是掃三個小時以上？蔣萬安說，昨天到六合夜市，他跟柯志恩委員，一個店家、一個店家來問候打招呼，也跟所有熱情的鄉親一一握手、拍照。所以感受到大家對於我們熱情的支持、鼓勵。所以我想這真的是，「哇，非常非常這個難得，能夠感受到滿滿的對我們的鼓勵。」

台北市長蔣萬安今天上午出席北市優良交通導護志工表揚大會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席北市優良交通導護志工表揚大會。記者林麗玉／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安

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