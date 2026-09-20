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沈伯洋合體賴瑞隆擠爆高雄 「洋流」27日赴台中…何欣純急尋場地
民進黨台北市長參選人沈伯洋近日掀起「洋流」旋風，沈伯洋昨訪高雄，與高雄市長參選人賴瑞隆合體造勢，9月27日將到台中與民進黨台中市長參選人何欣純合體。何欣純表示，原規劃的場地可能容納不下「洋流」，將重新評估，另覓規劃交通適當的大場地。
民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天特別南下高雄，與高雄市長參選人賴瑞隆合體現身愛河灣體驗水上SUP，吸引大批熱情支持者湧入現場，現場一度因人潮洶湧發生推擠，引得不少小朋友被擠得放聲尖叫，但仍不減支持者熱情。
何欣純今天上午到第三市場掃街受訪表示，近日看到「洋流」支持的力量，她27日上午邀請沈伯洋到台中，現在仍在尋覓合適場地，因為原本找好的場地，但看到昨天沈伯洋到高雄的活動，發現地點可能會太小，會再重新評估，找一個交通適當且足夠大的場地，讓她跟沈伯洋合體。
何欣純也說，第三市場過去就很熱鬧，且攤販集中，是市民日常採購的集散地，她最喜歡到菜市場跟大家互動聊天，感受菜市場的溫暖與人情味，今天到第三市場，除關心菜市場買氣，也聽聽民意。
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