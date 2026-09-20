藍造勢稱這幾年高雄進步大家有看到 蔣萬安：是說柯志恩可以做最好

台北市長蔣萬安昨南下高雄陪國民黨市長參選人柯志恩造勢，南台灣民眾滿滿熱情。不過蔣致詞一句「這幾年高雄進步大家都有看到」被綠營大做文章，有人解讀是稱讚陳其邁；高雄市議員張博洋則酸蔣「比當年韓國瑜的『美白小腿』還要悲劇」。蔣萬安今天還原昨天原話，他是認為「柯志恩委一定可以做得最好」。

年底選戰倒數69天，蔣萬安今天上午出席導護志工表揚大會，媒體問蔣，昨天南下高雄輔選，不過致詞的一句話被綠營大作文章，有人稱蔣萬安扯柯志恩後腿？並且稱蔣萬安「比當年韓國瑜講什麼美白小腿還要悲劇」，是在助攻賴瑞隆？

蔣萬安今天還原昨天原話，蔣說，他昨天其實也有回應過，一個城市的進步...（這句話），當然完整的談話，大家看到，但不能只看到演唱會，而是真正市民的生活，年輕人有沒有找到好的工作，老人家能不能讓孩子留在身邊，店家的生意有沒有更好？

蔣說，所以，他講到一個城市的進步，不只是看到演唱會，而是看到民眾日常的生活。所以他相信，柯志恩委員，這部分是一定可以做得最好。