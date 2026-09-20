蘇貞昌要尤清3天搬出官邸往事延燒 李四川：我不是當事人、尊重自傳

新北市長選戰持續升溫，國民黨新北市議員呂家愷近日引述前台北縣長尤清自傳，質疑前行政院長蘇貞昌當年為了女兒蘇巧慧要辦耶誕趴，要求尤清3天內搬離縣長官邸。國民黨新北市長參選人李四川今表示，自己不是當事人，尊重尤清自傳內容，也強調只要對新北、過去台北縣有貢獻的人，都值得尊敬。

呂家愷日前引述尤清自傳內容指出，蘇貞昌1997年接任台北縣長時，要求尤清3天內搬離官邸，並稱理由與蘇巧慧要舉辦耶誕晚會有關；他後續又以自傳中記載尤清搬家遇雨一事，回應蘇巧慧日前提到尤清曾冒雨出席其競總成立活動。相關說法由呂家愷提出，蘇巧慧則反駁，當年「根本沒有什麼聖誕晚會」，並表示尤清目前仍公開支持她。

李四川今天受訪被問及相關爭議時表示，「我不是當事人，我尊重我們尤清老縣長的自傳內容。」他說，尤清對新北市、過去台北縣也有許多建設，「只要對新北市、對以前台北縣有貢獻的，都值得我們尊敬。」