快訊

亞運／中華代表團第一面獎牌入袋 簡慧萱空手道女子個人型奪銅

百樂原子筆出國身價暴漲 英國留學生看標價嚇傻：荷包失血

獨／繼續挺善良！張善政首波文宣曝光 「4字」藏藍白合伏筆

聽新聞
0:00 / 0:00

侯友宜任李四川競總主委 蘇巧慧：愈來愈多人支持蘇巧慧

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）昨上午到永和區與尋求連任的議員許昭興成立聯合競選總部。聯合報系資料照
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）昨上午到永和區與尋求連任的議員許昭興成立聯合競選總部。聯合報系資料照

國民黨新北市長參選人李四川昨天宣布由新北市長侯友宜出任競選總部主任委員。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪表示， 距離選舉69天，可以看到有愈來愈多人真的是支持蘇巧慧，可為新北市帶來一番新氣象。昨天她也從永和第一場許昭興議員開始，接下來也會有許多議員的競選總部成立大會。

2026九合一選舉

蘇巧慧說，各行各業的後援會也不斷地在舉辦，等一下會有澎湖同鄉後援會，下午還有機車業後援會，大家紛紛地站出來，一起期待一個更有溝通力、執行力、協調力的新市長，帶領新時代的新北市，讓各行各業都在這個城市表現精彩。

侯友宜 李四川 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

侯友宜挺李四川喊「這戰要贏」 蘇巧慧趕場「有個厲害老爸壓力大」

侯友宜接競總主委 李四川：29區競總逐一啟動、鄉親挺到底我拚到底

影／蘇巧慧趕場聯合競總 有感而發：有個厲害老爸壓力多大我最清楚

媒體人談蘇貞昌今昔反差大 憶盧修一當年「驚天一跪」拜票逆轉選情

相關新聞

獨／繼續挺善良！張善政首波文宣曝光「4字」藏藍白合伏筆

2026桃園市長選戰倒數兩個多月，尋求連任的市長張善政首波競選看板近期將陸續亮相。據了解，首波文宣主打「桃園前進、繼續挺善良」，除延續張善政4年前「挺善良」競選口號，「桃園前進」更恰巧是民眾黨前桃園市長候選人、現任苗栗縣副縣長賴香伶2022年的競選訴求，在藍白合備受關注之際，也讓這4個字格外受到矚目。

藍造勢稱這幾年高雄進步大家有看到 蔣萬安：是說柯志恩可以做最好

台北市長蔣萬安昨南下高雄陪國民黨市長參選人柯志恩造勢，南台灣民眾滿滿熱情。不過蔣致詞一句「這幾年高雄進步大家都有看到」被綠營大做文章，有人解讀是稱讚陳其邁；高雄市議員張博洋則酸蔣「比當年韓國瑜的『美白小腿』還要悲劇」。蔣萬安今天還原昨天原話，他是認為「柯志恩委一定可以做得最好」。

「藍白切」效應恐外溢？柯文哲：兩黨高層要商量怎麼控制

年底選戰腳步逼近，民眾黨創黨主席柯文哲今赴新竹縣竹東鎮陪同議員參選人鍾心渝掃街，喊話支持者集中選票；談竹北「藍白切」是否出現外溢效應，他說目前看起來沒有太大外溢，但選戰千變萬化，什麼事情都可能發生，兩黨高層要去商量一下怎麼控制。

鄭麗文慰問鄭汝芬 批司法介入扭曲選舉 指民進黨對彰化縣選情沒把握

彰化縣議長謝典霖與父親謝新隆被檢方以賄選嫌疑重大，雙雙被聲請羈押獲准。謝典霖的母親、前立委鄭汝芬則被處分100萬元交保。國民黨主席鄭麗文昨晚到彰化慰問鄭汝芬及家人，鄭麗文強調，國民黨絕不會因此退縮，明天（周一）將要求法務部出面說明查賄標準，不要雙標，並認為民進黨對彰化縣的選情沒有把握，才會動用司法手段，下重手介入選舉。

3萬人擠爆高雄港網稱「洋流」外溢？ 沈伯洋：全台灣自然形成

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天到高雄與高雄市長參人賴瑞隆合體，吸引3萬人擠爆愛河灣，沈今表示，實質「洋流」在全台灣都有，但對他來說，就是專注市政讓更多人認識。沈也表示他與賴也討論商圈振興、AI合作，直言有很多可借鏡高雄學習。

李四川小琉球違建爭議 蘇巧慧：應由李向社會大眾說清楚

網紅爆料國民黨新北市長參選人李四川小琉球持分的違建還沒拆。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天被問到此事時表示，這個案件細節她不清楚，但李四川本人自己曾經說過，該拆就拆，絕不遲延、拖延，這件事情還是應該由他本人向社會大眾說明清楚比較好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。