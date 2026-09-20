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侯友宜任李四川競總主委 蘇巧慧：愈來愈多人支持蘇巧慧
國民黨新北市長參選人李四川昨天宣布由新北市長侯友宜出任競選總部主任委員。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪表示， 距離選舉69天，可以看到有愈來愈多人真的是支持蘇巧慧，可為新北市帶來一番新氣象。昨天她也從永和第一場許昭興議員開始，接下來也會有許多議員的競選總部成立大會。
蘇巧慧說，各行各業的後援會也不斷地在舉辦，等一下會有澎湖同鄉後援會，下午還有機車業後援會，大家紛紛地站出來，一起期待一個更有溝通力、執行力、協調力的新市長，帶領新時代的新北市，讓各行各業都在這個城市表現精彩。
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