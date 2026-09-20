「藍白切」效應恐外溢？柯文哲：兩黨高層要商量怎麼控制

年底選戰腳步逼近，民眾黨創黨主席柯文哲今赴新竹縣竹東鎮陪同議員參選人鍾心渝掃街，喊話支持者集中選票；談竹北「藍白切」是否出現外溢效應，他說目前看起來沒有太大外溢，但選戰千變萬化，什麼事情都可能發生，兩黨高層要去商量一下怎麼控制。

柯文哲近期勤跑基層，昨陪同民眾黨議員參選人走訪湖口、竹北，今天上午再轉往竹東輔選，陪同新竹縣議員參選人鍾心渝前往竹東市場掃街拜票，兩人在掃街前先於竹東鎮公所前接受媒體聯訪。

媒體詢問近期新竹縣選情，柯文哲表示，民眾黨在新竹縣提名5名縣議員參選人，「一個選區才一個」，希望支持台灣民眾黨、第三勢力、支持柯文哲及民眾黨主席黃國昌的選民，把選票集中。

柯文哲說，每個選區只有一名民眾黨議員參選人，希望透過集中投票，「給台灣帶來一個政治的新面貌」，不要永遠陷在藍綠對抗的泥淖裡。他表示，「給這幾個選區一個機會，其實也是給台灣一個新的機會」，民眾黨會盡力。

至於竹北「藍白切」是否已有外溢效應，柯文哲表示，台灣選舉最可怕的就是不可預測，在這麼長的選戰當中，什麼事情都可能發生，「事情發生了，我也不會特別覺得奇怪」，問題是發生後要能有效解決、以防萬一。

柯文哲說，目前看起來沒有太大的外溢，但選戰千變萬化，在竹北也不能要求雙方都不准批評對方、不能有任何動作。他並以第一次世界大戰為例表示，當時就為一個暗殺，之後國與國之間相繼宣戰，最後造成數千萬人死亡，因此「做什麼事情還是要小心」，並重申「應該兩黨高層要去商量一下怎麼控制」。

民眾黨創黨主席柯文哲今赴新竹縣竹東鎮陪同議員參選人鍾心渝掃街，喊話支持者集中選票；談竹北「藍白切」是否出現外溢效應，他說目前看起來沒有太大外溢。記者黃羿馨／攝影