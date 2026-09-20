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侯友宜接競總主委 李四川：29區競總逐一啟動、鄉親挺到底我拚到底
國民黨新北市長參選人李四川今上午出席永和區聯合競選總部成立大會，被問到新北市長侯友宜昨正式擔任競選總部主委，是否為選情注入強心針，李四川表示，很榮幸邀請侯友宜擔任競總主委，也感謝新北29區鄉親力挺，接下來各區競總都將逐一啟動。
李四川表示，「謝謝侯友宜市長，我很榮幸邀請到他來擔任我的競總主委」，也要感謝29區鄉親的支持。他說，接下來所有競選總部都會逐一啟動，自己也會持續走遍新北29區，提出好的政見，為新北建設努力。
李四川強調，未來會持續深入各區、聽取地方需求，也再次向支持者喊話，「鄉親挺到底，我一定會拚到底」。
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