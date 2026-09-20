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鄭麗文慰問鄭汝芬 批司法介入扭曲選舉 指民進黨對彰化縣選情沒把握

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文昨前往彰化溪州探望鄭汝芬，批評民進黨動用司法，希望製造綠色恐怖、寒蟬效應。記者劉明岩／攝影
國民黨主席鄭麗文昨前往彰化溪州探望鄭汝芬，批評民進黨動用司法，希望製造綠色恐怖、寒蟬效應。記者劉明岩／攝影

彰化縣議長謝典霖與父親謝新隆被檢方以賄選嫌疑重大，雙雙被聲請羈押獲准。謝典霖的母親、前立委鄭汝芬則被處分100萬元交保。國民黨主席鄭麗文昨晚到彰化慰問鄭汝芬及家人，鄭麗文強調，國民黨絕不會因此退縮，明天（周一）將要求法務部出面說明查賄標準，不要雙標，並認為民進黨對彰化縣的選情沒有把握，才會動用司法手段，下重手介入選舉。

2026九合一選舉

鄭麗文表示，現任議長被選舉期間被聲押獲准讓全台震驚、群情激憤，她代表國民黨向鄭汝芬及家人表達關心、加油打氣。她批評，民進黨在選情不利之際「直接動用司法追殺、直接動用政治迫害」，讓司法介入、扭曲選舉，更企圖製造「綠色恐怖、寒蟬效應」。

鄭麗文表示，事件發生後，她原本第一時間就想前往探視，但因小琉球行程已安排，因此昨晚才趕到彰化。她說，鄭汝芬過去在立法院是她的「好同事、好姐妹」，這兩天許多黨內同志、先進也透過她向鄭汝芬表達關心、加油打氣。

鄭麗文表示，她進入服務處後見到鄭汝芬及家人，大家當然心情都非常非常沉重，年輕一輩也非常關心，同時展現堅強的一面，希望長輩能夠平安度過這個劫難。

鄭麗文表示，身為國民黨，在此刻司法如此毫不留情、沒有底線伸出魔爪，讓他們嚴重不齒、抗議、憤慨。這兩天她全台灣到處跑，接觸非常多基層選民，「群情激憤」。選舉就應該端出政績，應該拿候選人本身的資格條件，讓選民來做出一個選擇，選擇最強的、最好的，選擇真正能做事的、符合選民期待的，而不是端不出政績、派不出好的候選人，選舉要輸了，再全面動用司法介入選舉、扭曲選舉。」

鄭麗文說，民進黨、賴總統知道選情非常不利於民進黨，因為這兩年沒有政績，只會鬥、只會亂，民不聊生、民怨四起。其實民進黨很心虛，他們對彰化縣的選情一點把握都沒有，才會出此重手，用這樣子的下策，直接動用司法追殺、直接動用政治迫害。

鄭麗文表示，這樣的作法讓民主蒙羞，也等於向全台灣宣告，2026年的地方大選絕對不是一場公平的競爭，也不會是一場公正的選舉。當民進黨知道自己節節敗退、人民非常厭倦反感的時刻，動用司法，希望製造綠色恐怖、寒蟬效應，恐嚇全台灣的候選人。

鄭麗文質疑，大家都在問，標準在哪裡？是不是只要檢調一出動，先射箭再畫靶，完全不符合比例原則就可以押人嗎？莫須有的罪名，欲加之罪何患無辭，更不要講是嚴重雙標準。今天羈押兩個月，選舉就要結束了，如果到最後還是一樣沒有證據，完全不符合任何的法律要件，難道被白押嗎？選舉已經結束了，可以這樣嗎？

鄭麗文說，面對這一場不對稱的選舉、不公平的選舉，直接司法進入扭曲，國民黨絕對不可能因為這樣而有任何的退縮。她還是希望為了臺灣民主的未來，留給選舉一個公平乾淨的空間，不要讓司法的黑手介入，不要讓國家機器的黑手介入。國民黨一定會堅持到底，用選票還給全臺灣公平、民主、正義。

鄭麗文表示，國民黨團周一將要求法務部出面說明，告訴大家標準是什麼，競選總部可以吃便當，選舉座談會可不可以炒米粉？貢丸湯可以喝嗎？一顆貢丸有賄選嗎？兩顆貢丸有賄選嗎？三顆貢丸有賄選嗎？她要求法務部說清楚、講明白，不要雙標，「不要你覺得有罪，你就直接可以押人、抄人。」民進黨怎麼請客都沒有關係？怎麼發禮物都沒有關係？可以直接這樣嗎？

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