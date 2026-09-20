3萬人擠爆高雄港網稱「洋流」外溢？ 沈伯洋：全台灣自然形成

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天到高雄與高雄市長參人賴瑞隆合體，吸引3萬人擠爆愛河灣，沈今表示，實質「洋流」在全台灣都有，但對他來說，就是專注市政讓更多人認識。沈也表示他與賴也討論商圈振興、AI合作，直言有很多可借鏡高雄學習。

沈伯洋昨到北投中繼市場掃街人潮爆滿，今天一早再度到北投市場外攤掃街，一早就有不少民眾到場希望能與沈拍照、互動，而昨沈走訪高雄港灣與賴瑞隆合體，再度掀起「洋流」炫風，免對外溢效應，沈認為，洋流本來就是自然形成，對他來說就是專注市政討論，希望能夠被市民認識，從參選一來一直都是一樣。

而沈伯洋昨天也體驗當地樺達奶茶及SUP，沈更直言雖然在台北就會喝樺達但昨天的那杯飲料「好甜」但沒有不好喝，沈伯洋也說，昨天因為是穿了西裝、襯衫去，馬上就用上了他們的「驛站」雖然與他提出運動驛站概念有點不一樣但也可以盥洗，非常方便。

沈也提到，當天也與賴瑞隆談到高雄當地商圈發展，包含運用演唱會經濟帶動並延長住的天數，讓商圈人潮能夠有長穩經濟，這些都是市政可以討論交流，他舉例先前法國奧波西托劇團來台表演「大象來了……」，帶來大量人潮，但北市府只想著如何散場就很可惜；此外，雙方也有談到AI如何分工合作，若能一同對外發展，對台灣會有很大幫助。