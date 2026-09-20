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觀察站／萬安壓洋流 藍仍不能輕敵

聯合報／ 本報記者李承穎

年底選戰原本很冷，隨首都之戰升溫，台北市長蔣萬安和民進黨市長參選人沈伯洋昨抵高雄輔選，更是上演萬安旋風力壓「洋流」，拉抬港都市長選戰氣氛；未來選情愈緊繃的縣市，兩人輔選效益也會加乘，一舉炒熱全台選情。

2026九合一選舉

今年六月間民調顯示，蔣萬安領先沈伯洋近卅個百分點，原因是綠營支持者僅七成支持沈伯洋，反觀藍白支持者高達九成挺蔣萬安，許多民進黨在台北的支持者少部分還流向蔣。

不過，沈逐漸從低谷爬起，民進黨全黨圍攻蔣萬安，搭配青鳥等沈伯洋支持者從鼠患、砍樹和特權等，甚至蔣萬安的英文口條，都成了「毀蔣戰略」。

同時，沈伯洋樹立溫暖人設，淡化去年身為大罷免領袖的仇恨值，頻頻掃街與市民對話，上藍綠媒體專訪等，不只掀起洋流浪潮，也讓民進黨基本盤大幅回歸，甚至有望訴諸中間選民。

沈伯洋昨赴港都後，接著到桃園、台中等民進黨聲勢落後區輔選，要用同樣的手法，拉抬各地低迷的基本盤，炒熱當地選情，當全台各地湧現「洋流」，有助沈自己在北市的選情。

不料，蔣萬安昨深入綠營本命區高雄，和國民黨市長參選人柯志恩在鳳山、六合夜市造勢掃街，吸引大批人潮。蔣一掃陰霾，證明不被民進黨的「洋流」困住，還可能外溢到綠營縣市，且這段時間綠營操作的「全黨毀蔣」，甚至可能激起藍營選民憂慮，轉為投票動力。

選戰白熱化，蔣萬安跨縣市輔選滿檔，北市更展開嚴密陸戰，力守北市藍大於綠的結構，透過輔選白營開拓中間選民；但「洋流」士氣已起，藍營不能絲毫輕敵，否則不僅衝擊北市，新北等五五波選區也會受累。

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