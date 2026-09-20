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新聞眼／隊友太搶眼 隆捲風淪配角

聯合報／ 本報記者徐白櫻

藍綠高雄選戰同日上演「北高連線」，「萬安旋風」、「洋流」橫掃港都拚人氣，也為高雄市長選情添柴火。國民黨柯志恩二度挑戰，首場萬人造勢從鳳山出發，滿場三萬人潮振奮士氣，支持者相信高雄起風拚翻轉。反觀台北市長參選人沈伯洋南下助陣，「洋流」吸走目光，「隆捲風」則不如預期。

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立法院長韓國瑜在高雄市曾創下政黨輪替奇蹟，八年前韓國瑜的三山造勢從鳳山出發，更掀起席捲全台的「韓流」風潮。柯志恩昨鳳山「大風起」造勢被拿來與韓國瑜比較，柯志恩以學者專業與全方位政見，打造個人特色，要讓選民看見「這『柯』不一樣」。

柯志恩沒有韓國瑜的幽默感與金句連發，但她敗選後蹲點四年，展現女性從政者的堅韌與細膩；當「鐵拳教育」校園霸凌議題正夯之際，她未狠踩對手痛處，藉此乘勝追擊，創造對自己有利的選戰焦點，其實展現同理心與自制力。

昨鳳山造勢中，曾任高雄市副市長的李四川一句「我回來了」，讓支持者重溫昔日榮光。「川伯」暢談當年為高雄的努力，他用真摯情感推薦「選輸後沒有離開」的柯志恩，讓血性、重情分的港都人也動容。

賴瑞隆力拚接棒綠營高雄執政，每當他與現任市長陳其邁同框，賴瑞隆總是淪為配角，陳其邁肯定賴的努力，但也稱賴屬於「慢熱型」，賴承接綠營基本盤沒問題，但開拓中間選民則遇阻力。

自稱「隆捲風」的賴瑞隆請來沈伯洋助陣，選民追逐「洋流」，甚至衝著沈伯洋而來，盡管陳其邁稱「洋流碰上隆捲風非常精采」，也炒熱話題，但選民卻不是關心高雄選情，反而讓沈伯洋跨區拉抬聲勢。

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