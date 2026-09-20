學者觀察 藍綠大咖 仍不如當年韓流

藍綠同日啟動北高連線，「萬安旋風」尬上「洋流」在港都對決。政治學者分析，藍綠大咖政治光環，擴大聲量操作空戰，能否轉化為選票仍待觀察；昔日「韓流」風潮由下而上，有高度自主流動性，目前藍綠大咖不管台北市長蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋等，都沒有籠罩全局的外溢效應。

沈伯洋掀起「洋流」被喻為立法院長韓國瑜昔日帶起的「韓流」，民眾黨主席黃國昌昨受訪表示，尊重每個人的選舉策略，最重要的是拿出實際政績，不管是立委或鄉鎮市長，推動福國利民法案，是否站在百姓立場，還是只聽民進黨的黨意，把黨意放在最上面，台灣人都會看得很清楚。

政治學者廖達琪指出，沈伯洋在無人看好的狀態下，沒有包袱輕鬆上陣，透過議題攻防與媒體操作，迅速累積全國知名度；綠營北高連線希望將台北聲量向南輻射，彌補民進黨高雄市長參選人賴瑞隆政治光環的不足，設法拉開與國民黨高雄市長參選人柯志恩的膠著選情；沈賴愛河合體，重點不在比人頭，而是營造話題。

廖達琪說，國民黨「大咖牌」更多，蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川是首波，還有台中市長盧秀燕等重量級人物，可望陸續南下；政治明星接力為柯志恩站台，可補強理性特質的柯志恩，較欠缺的渲染力和爆發力，凝聚基層團結；藍營組織動員之外，能否激起跨選區支持者現身，帶動中間與年輕選民返鄉，才是選情「起風」指標。

廖達琪表示，當年韓流具高度自主流動性，不依賴地方組織安排，也會主動搭車、跨區參與，形成由下而上群眾浪潮，但目前看來蔣萬安、李四川或沈伯洋，都尚未湧現足以籠罩全局的外溢效應；加上蔣李有選區壓力，跨區站台受牽制，綠營也會有賴清德總統、前總統蔡英文等大將輔選，無論藍綠，能把空戰聲量轉化為投票意願，才能取得優勢。