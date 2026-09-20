首都之戰 萬安旋風vs.洋流 南台人氣旺

高雄昨掀起「首都之戰」，台北市長蔣萬安昨輔選國民黨市長參選人柯志恩，兩人到六合夜市，吸引超多人潮爭睹、拍照，放眼望去看不到盡頭，「萬安旋風」熱潮不減。民進黨台北市長參選人沈伯洋與同黨高雄市長參選人賴瑞隆合體，也將「洋流」人潮引爆愛河灣。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆找來台北市長參選人沈伯洋合體，藍綠人氣比拚讓高雄話題不斷。記者劉學聖／攝影

昨天下午的高雄愛河灣，沈伯洋以綠營新世代政治明星之姿登場，合體賴瑞隆體驗立槳運動ＳＵＰ。「洋流」粉絲將港區擠得寸步難行，有台北人專程南下追星，直指比跨年還來得更擠、更熱情。兩人沿英雄路前往愛河灣，數百公尺路程走了半小時才到碼頭邊換裝，有支持者在路口拿擴音器帶動呼口號，讓沈伯洋感受高雄人的熱情。

蔣萬安、柯志恩「北高連線」也不遑多讓，兩人晚間到六合夜市掃街，遊客夾道圍觀，沿途支持者層層簇擁，握手、合照的人潮一波接一波，幾乎每走幾步就被包圍，隊伍寸步難行。人潮往後看沒有盡頭，全場狂喊「凍蒜」，甚至有攤販直接丟下生意，要與二人合影留念。

大批在地民眾與觀光客包圍蔣萬安、柯志恩，不時傳出「市長好」的驚呼聲，攤商與饕客紛湧上前，爭相握手合影，路過的日本觀光客也拿起手機拍照記錄，對台灣選戰的夜市熱度感到驚嘆。

知名木瓜牛乳攤商準備支持看板，更安排小朋友穿著恐龍裝出動搶鏡，邀請蔣萬安簽名留念；在地老攤商感動直言，許久未見六合夜市出現如此盛況，熱情祝賀「萬安市長」與柯志恩雙雙當選。

短短三百五十公尺的夜市，蔣、柯兩人花了一小時還走不完。港都熱情讓蔣萬安原訂行程一路大延誤，最後甚至錯過原訂七時卅分的北上高鐵，蔣萬安回應群眾熱情，直接改車票、掃完全程。