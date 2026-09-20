聽新聞
0:00 / 0:00

首都之戰 萬安旋風vs.洋流 南台人氣旺

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天在鳳山舉辦首場大型造勢，吸引上萬支持者，選戰進入激烈肉搏階段。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天在鳳山舉辦首場大型造勢，吸引上萬支持者，選戰進入激烈肉搏階段。記者劉學聖／攝影

高雄昨掀起「首都之戰」，台北市長蔣萬安昨輔選國民黨市長參選人柯志恩，兩人到六合夜市，吸引超多人潮爭睹、拍照，放眼望去看不到盡頭，「萬安旋風」熱潮不減。民進黨台北市長參選人沈伯洋與同黨高雄市長參選人賴瑞隆合體，也將「洋流」人潮引爆愛河灣。

2026九合一選舉

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆找來台北市長參選人沈伯洋合體，藍綠人氣比拚讓高雄話題不斷。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆找來台北市長參選人沈伯洋合體，藍綠人氣比拚讓高雄話題不斷。記者劉學聖／攝影

昨天下午的高雄愛河灣，沈伯洋以綠營新世代政治明星之姿登場，合體賴瑞隆體驗立槳運動ＳＵＰ。「洋流」粉絲將港區擠得寸步難行，有台北人專程南下追星，直指比跨年還來得更擠、更熱情。兩人沿英雄路前往愛河灣，數百公尺路程走了半小時才到碼頭邊換裝，有支持者在路口拿擴音器帶動呼口號，讓沈伯洋感受高雄人的熱情。

蔣萬安、柯志恩「北高連線」也不遑多讓，兩人晚間到六合夜市掃街，遊客夾道圍觀，沿途支持者層層簇擁，握手、合照的人潮一波接一波，幾乎每走幾步就被包圍，隊伍寸步難行。人潮往後看沒有盡頭，全場狂喊「凍蒜」，甚至有攤販直接丟下生意，要與二人合影留念。

大批在地民眾與觀光客包圍蔣萬安、柯志恩，不時傳出「市長好」的驚呼聲，攤商與饕客紛湧上前，爭相握手合影，路過的日本觀光客也拿起手機拍照記錄，對台灣選戰的夜市熱度感到驚嘆。

知名木瓜牛乳攤商準備支持看板，更安排小朋友穿著恐龍裝出動搶鏡，邀請蔣萬安簽名留念；在地老攤商感動直言，許久未見六合夜市出現如此盛況，熱情祝賀「萬安市長」與柯志恩雙雙當選。

短短三百五十公尺的夜市，蔣、柯兩人花了一小時還走不完。港都熱情讓蔣萬安原訂行程一路大延誤，最後甚至錯過原訂七時卅分的北上高鐵，蔣萬安回應群眾熱情，直接改車票、掃完全程。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

空拍畫面曝光！ 柯志恩首場大造勢人氣爆棚 外溢周邊道路

沈伯洋今高雄喝珍奶喊「也太甜了吧！」27日赴台中合體何欣純再掀話題

沈伯洋暗指hot pot會燙傷人！蔣萬安酸爆：火鍋是有料的

蔣萬安問高雄演唱會散場生意有更好？陳其邁團隊火速秀數字回擊

相關新聞

藍白主席南下輔選再合體 黃國昌喊「竹北事留在竹北」

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨南下相互替對方政黨參選人輔選，下午連袂替民眾黨嘉義市長參選人張啓楷站台時，更合攻民進黨對手王美惠。而黃國昌上午陪同雲林縣長參選人張嘉郡拜票則強調，「竹北的事情就留在竹北」，籲民眾黨員集中選票全力支持張嘉郡，展現另類藍白合。

小英嘉義趕場拉抬參選人 力挺蔡易餘讚他「靈活胖子」

前總統蔡英文昨參加嘉義縣長參選人蔡易餘造勢大會，接連趕場太保市、鹿草鄉拉抬黨籍市長、鄉長及議員參選人，蔡表示，她常說蔡易餘是「靈活的胖子」，重點在「靈活」，代表能即時解決問題。蔡易餘已任三屆立委，參選縣長相信能有好表現。

侯友宜挺李四川 喊「這戰要贏」蘇巧慧趕場 「有個厲害老爸壓力大」

新北市長激戰，國民黨參選人李四川昨宣布由市長侯友宜出任競總主委，侯友宜肯定李四川，相信對方接棒後能做得比自己更好，「這一戰一定要贏」。民進黨參選人蘇巧慧昨也接連趕二場聯合競選總部成立，也有感而發說「有個厲害的老爸壓力有多大，我最清楚」。

南投縣長站台 水上氣球造勢…基隆市長戰火熱

基隆市長選舉白熱化，繼李四川上周與基隆市長謝國樑合體後，南投縣長許淑華昨到基隆搭雙層觀光巴士參訪正濱漁港彩色屋等，並出席「挺善樑」基層座談會，力挺謝國樑連任。民進黨童子瑋日前也有前總統蔡英文相挺，廿四日十五公尺高的「黃阿瑪」水上氣球將現身基隆港吸人氣。

首都之戰 萬安旋風vs.洋流 南台人氣旺

高雄昨掀起「首都之戰」，台北市長蔣萬安昨輔選國民黨市長參選人柯志恩，兩人到六合夜市，吸引超多人潮爭睹、拍照，放眼望去看不到盡頭，「萬安旋風」熱潮不減。民進黨台北市長參選人沈伯洋與同黨高雄市長參選人賴瑞隆合體，也將「洋流」人潮引爆愛河灣。

觀察站／萬安壓洋流 藍仍不能輕敵

年底選戰原本很冷，隨首都之戰升溫，台北市長蔣萬安和民進黨市長參選人沈伯洋昨抵高雄輔選，更是上演萬安旋風力壓「洋流」，拉抬港都市長選戰氣氛；未來選情愈緊繃的縣市，兩人輔選效益也會加乘，一舉炒熱全台選情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。