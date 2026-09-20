高雄對壘 柯志恩拒新系綁架 賴瑞隆盼市政交鋒

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨在鳳山舉辦首場萬人造勢，邀來台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川站台。柯志恩批對手是新潮流系，高雄不能被派系綁架，要從鳳山吹起政黨輪替風。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨與同黨台北市長參選人沈伯洋合體，高雄市長陳其邁說，賴瑞隆是慢熱型，「洋流碰上『隆』捲風非常精彩」。賴瑞隆表示，對手陣營來造勢，多看看高雄建設，他有高雄市政經驗，盼回到市政議題交鋒。

立法院長韓國瑜昔日參選高雄市長，靠三山造勢掀「韓流」，首場就從高雄人口最多的鳳山區出發。柯志恩昨在鳳山舉辦首場「大風起」萬人造勢，力拚「起風」。立法院前院長王金平站台時提到，高雄大建設陸續完成，但房價漲、淹水、天坑未解決，「外表金光閃閃，內裡生鐵鏽」。

「我又回來了。」當過高雄市副市長的李四川上台獲熱烈歡迎，他說，他在高雄只做一年半，但是高雄的街道與工程都記得很清楚，柯志恩上次選輸後沒離開，呼籲讓柯當選建設高雄。

蔣萬安說，他與李四川成功爭取輝達落腳台北，台北有ＡＩ產業優勢，高雄有半導體優勢，希望北高合作，為產業、教育與文化打拚，讓城市更具競爭力。

柯志恩說，當年與蔣萬安參加三山造勢，見證高雄政黨輪替，呼籲讓高雄再創奇蹟；高雄有進步，但天上空汙還在、地上天坑還在；她批對手「『隆』捲風來得快，去得也快，留下的只有破壞」，尤其賴瑞隆屬於新潮流，高雄不能被派系綁架，「他拚口袋、錢袋，我拚下一代」。

賴瑞隆昨早與陳其邁出席甲仙芋筍節，下午與沈伯洋南北合擊，兩人在愛河畔一見面，賴瑞隆先送上珍珠奶茶，要沈伯洋「嘗嘗甜頭」。賴強調，如今的光榮碼頭與亞洲新灣區，見證高雄走向光榮。

陳其邁昨受訪說，沈伯洋在台北颳起流行風，走到哪裡都萬人空巷；賴瑞隆人比較老實，需要包裝，因此「熱帶氣旋要變成『隆』捲風，賴是比較慢熱型的候選人」。

陳其邁說，賴瑞隆深耕地方與國會，也當過海洋局長，參與亞洲新灣區開發，做事情腳踏實地；賴沈「有武功、心法要交流」，北高城市合作愈多，國家會愈進步。

身兼民進黨主席的賴清德總統昨晚在民進黨創黨四十周年紀念音樂會表示，民進黨在這次縣市長選舉中，提名的每一位都是非常傑出的人才；在中國對台灣壓力一天比一天強、立法院紛亂不斷之際，拜託所有父老鄉親再次站出來守護台灣，讓民進黨提名的所有參選人，十一月二十八日都能高票當選。