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選戰升溫 江啟臣、何欣純回防本命區

聯合報／ 記者游振昇趙容萱陳敬丰／台中報導
國民黨台中市長參選人江啟臣（右）昨為議員參選人連佳振站台。圖／江啟臣辦公室提供
國民黨台中市長參選人江啟臣（右）昨為議員參選人連佳振站台。圖／江啟臣辦公室提供

台中市長選戰升溫，國民黨市長參選人江啟臣前天深入對手本命區屯區，舉辦問政說明會，提出「廿分鐘生活圈」政見，昨和市長盧秀燕回豐原輔選議員參選人；民進黨市長參選人何欣純請副總統蕭美琴助陣，在昨天的大里後援會成立大會上淚灑舞台。

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江啟臣十八日晚間到烏日辦問政說明會，指出烏日是中台灣第三大門戶，必須升級交通、教育與生活機能，若他當選會加速推動鐵路高架化與烏日轉運中心，並完善公車路網和快速接駁系統，讓市民在廿分鐘內就能滿足食衣住行育樂及就醫就學需求。

江啟臣昨天回防本命區豐原，先是到市場掃街，再和盧秀燕共同出席藍營議員參選人連佳振的聯合競總成立大會。江表示，未來會活化舊台中縣政府周邊的空間，整建為擁有健康照護、公共服務、綠地與停車功能的「中興健康園區」，縣議會則轉型成青創基地。

副總統蕭美琴（右）為民進黨台中市長參選人何欣純（左）站台力挺。記者黃仲裕／攝影
副總統蕭美琴（右）為民進黨台中市長參選人何欣純（左）站台力挺。記者黃仲裕／攝影

何欣純昨在本命區大里成立後援會，與三名議員參選人李天生、張芬郁、林德宇成立聯合競總，致詞時情緒激動，在家鄉父老面前落淚。她說，台中大進擊就從屯區出發，已經提出「六星新屯區」的政見，拜託鄉親做她的後盾，市長當選、議員全壘打。

蕭美琴表示，何欣純是中小企業的守護者，願意捲起袖子在基層了解問題、解決問題，可以帶領台中百工百業，包含傳產與新興的ＡＩ產業發展；何來自基層，在中央歷練，回到台中照顧家鄉，擁有鋼鐵意志和溫暖的同理心，台灣現在經濟發展，賴清德總統用社福分享成果，需要地方配合，盼鄉親支持何。

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