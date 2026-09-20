小英嘉義趕場拉抬參選人 力挺蔡易餘讚他「靈活胖子」

前總統蔡英文昨參加嘉義縣長參選人蔡易餘造勢大會，接連趕場太保市、鹿草鄉拉抬黨籍市長、鄉長及議員參選人，蔡表示，她常說蔡易餘是「靈活的胖子」，重點在「靈活」，代表能即時解決問題。蔡易餘已任三屆立委，參選縣長相信能有好表現。

蔡英文細數近年重大建設，包括嘉義科學園區、無人機創新研發中心、故宮南院等。她說，擔任總統時決定讓無人機產業優先落腳嘉義，未來應持續兼顧農業與高科技產業。

她表示，產業園區發展需要水電、道路等基礎建設，蔡易餘協調爭取縣道一六七線、嘉四五線延伸拓寬及馬稠後產業園區十三公里自來水專管。並提出黃金十年規畫，未來串聯半導體、中小企業及無人機產業，打造共生結構；人口移入，交通、托育、學校、運動及購物等需求也會增加，應讓科技與農業同步發展，把年輕人留在家鄉。

翁章梁表示，放眼嘉義縣只有蔡易餘有能力承擔。蔡易餘說，太保將迎台積電重大投資，他規畫台八二線新增高架分流至嘉科園區、高鐵大道台十八線銜接國一、馬稠後縣道一六七線新建南北向道路連接嘉科，推動嘉義航空站恢復國際航線。

蔡英文昨也出席太保市長參選人呂慧瑜、議員參選人戴光宗及鹿草鄉長參選人吳玉琴、議員參選人黃惠汝的聯合造勢活動。