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藍白主席南下輔選再合體 黃國昌喊「竹北事留在竹北」

聯合報／ 記者潘奕言陳雅玲魯永明／連線報導
國民黨主席鄭麗文（右）、民眾黨主席黃國昌（左）昨下午連袂現身嘉義市，參加「黨外在野大聯盟」舉辦的首場挺藍白合市長參選人張啓楷（中）造勢大會。記者魯永明／攝影
國民黨主席鄭麗文（右）、民眾黨主席黃國昌（左）昨下午連袂現身嘉義市，參加「黨外在野大聯盟」舉辦的首場挺藍白合市長參選人張啓楷（中）造勢大會。記者魯永明／攝影

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨南下相互替對方政黨參選人輔選，下午連袂替民眾黨嘉義市長參選人張啓楷站台時，更合攻民進黨對手王美惠。而黃國昌上午陪同雲林縣長參選人張嘉郡拜票則強調，「竹北的事情就留在竹北」，籲民眾黨員集中選票全力支持張嘉郡，展現另類藍白合。

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鄭昨先到屏東潮州鎮替蘇清泉及各級參選人站台，她不改大砲本色痛批民進黨治國無方，指台菲互贈禮物可選項目很多，賴政府偏送出保護漁民的海巡艦？且政府宣稱台菲海上爭議已減少，實際上是漁民認為沒有政府支持，為自身安全，只能退出原可作業的海域。

傍晚她趕往嘉義市參加「黨外在野大聯盟」首場挺藍白合市長參選人張啓楷造勢大會，與黃國昌聯手發動攻勢；鄭說，張啓楷是最適合接棒黃敏惠的人選，國民黨會全力投入，「沒有保留」。選市長要看能不能真正了解基層、看懂市政、解決地方問題，當市長「不是會敬酒就可以」。

黃國昌昨赴雲林陪同黨籍參選人拜票，並受邀參加雲林電競派對，與雲林縣長張麗善、國民黨縣長參選人張嘉郡同台。針對藍白在竹北破局，他說，「竹北的事情就留在竹北」，過去他與張麗善、張嘉郡在法規推動及地方建設上有良好默契。張麗善說，唯有藍白合極大化，才能為民謀福。

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