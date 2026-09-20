侯友宜挺李四川 喊「這戰要贏」蘇巧慧趕場 「有個厲害老爸壓力大」

新北市長激戰，國民黨參選人李四川昨宣布由市長侯友宜出任競總主委，侯友宜肯定李四川，相信對方接棒後能做得比自己更好，「這一戰一定要贏」。民進黨參選人蘇巧慧昨也接連趕二場聯合競選總部成立，也有感而發說「有個厲害的老爸壓力有多大，我最清楚」。

李四川昨在板橋競選總部舉辦「我們都挺李四川！城市建設後援會成立大會」，李四川表示，非常榮幸能邀請侯友宜擔任競總主委。自己會承接這重要的一棒，在既有基礎上全力以赴，讓新北市「一棒接一棒，明天比今天更棒」，並表達「侯市長挺到底，我拚到底」的決心。

兩人昨也共同出席中和土地公遶境祈福嘉年華，李四川與侯友宜抵達時，現場聚集大批人潮，在地里長及眾多鄉親熱情相迎，現場響起「侯市長加油」、「李四川凍蒜」的吶喊聲。

侯友宜致詞時也邀請全場一起為李四川鼓掌打氣，表達對李四川的支持與肯定。

藍營連日指出，民進黨籍前台北縣長尤清自傳記載，蘇貞昌就任台北縣長時，以就讀台大的女兒要舉辦耶誕晚會為由，要求尤清三天內搬離縣長官舍；蘇巧慧昨表示，根本就沒有什麼晚會，這種口水之爭真的是沒有必要。

國民黨發言人、新北市議員呂家愷持續質疑，如果沒辦耶誕趴，那你們蘇家為何還要急著趕走尤清？為什麼要羞辱一位為台北縣付出多年的老縣長？

蘇巧慧昨連趕二場聯合競選總部成立，先到三重區力挺接棒資深議員陳啟能兒子、參選人陳俊維，她有感而發說，「有一個跟你同行的厲害阿爸，壓力有多大？我最清楚！」

蘇巧慧說，她從小的自我要求、唯一的辦法，就是做一百分還不夠，一定做到一百二十分、二百分，讓大家都稱讚。「因為你做到一百分，人家仍然說你是靠爸爸。但是沒關係，我們加倍努力，我們用兩倍、三倍的努力將成績一件一件做出來，就沒有人可以質疑我們」。