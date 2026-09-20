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南投縣長站台 水上氣球造勢…基隆市長戰火熱

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
南投縣長許淑華（右起）力挺謝國樑，搭雙層觀巴訪彩色屋，讚市政有成。記者游明煌／攝影
南投縣長許淑華（右起）力挺謝國樑，搭雙層觀巴訪彩色屋，讚市政有成。記者游明煌／攝影

基隆市長選舉白熱化，繼李四川上周與基隆市長謝國樑合體後，南投縣長許淑華昨到基隆搭雙層觀光巴士參訪正濱漁港彩色屋等，並出席「挺善樑」基層座談會，力挺謝國樑連任。民進黨童子瑋日前也有前總統蔡英文相挺，廿四日十五公尺高的「黃阿瑪」水上氣球將現身基隆港吸人氣。

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許淑華說，基隆施政成果受到肯定，兩人今年都競選連任互相加油打氣及學習，因為南投也正在規畫城際轉運站及雙層觀光巴士，特別到基隆看雙層觀光巴士如何佳評如潮，帶動觀光人潮。未來希望中部八個縣市能夠擴大與北北基桃相互合作推動觀光。

謝國樑則說，許淑華滿意度相當高，也是他學習的對象，他介紹雙層觀光巴士的推展經驗及基隆港文化觀光產業互相交流。基隆市商業會、太極拳委員會昨晚相挺謝國樑，許淑華送「好彩頭」力挺。

童子瑋競選總部主委為前總統蔡英文，他登記時特來加持，提及過去她和前市長林右昌一起努力把東岸打開，將由童子瑋接棒點亮西岸。童陣營說，近日還將陸續有「大咖」接續造勢。童子瑋攜手知名插畫IP「黃阿瑪的後宮生活」，廿四日起將在基隆港現身，預計重掀當年黃色小鴨熱潮，帶動新一波人氣。

「基隆四百年童樂會」前晚在基隆港西岸登場，即將成真火舞團帶來「動物消防隊」演出，童子瑋說，國際級火舞點亮西岸，希望未來能讓更多文化、藝術與親子活動進入港區。

童子瑋推出的高15公尺的「黃阿瑪」水上氣球昨充氣提前曝光。圖／童子瑋競辦提供
童子瑋推出的高15公尺的「黃阿瑪」水上氣球昨充氣提前曝光。圖／童子瑋競辦提供

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