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沈伯洋今高雄喝珍奶喊「也太甜了吧！」27日赴台中合體何欣純再掀話題

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
高雄市長選戰升溫，藍綠今天在高雄同步展開輔選行程，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（右）邀請民進黨台北市候選人沈伯洋（左）南下，走讀愛河灣、參與水上活動，話題十足。記者劉學聖／攝影
高雄市長選戰升溫，藍綠今天在高雄同步展開輔選行程，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（右）邀請民進黨台北市候選人沈伯洋（左）南下，走讀愛河灣、參與水上活動，話題十足。記者劉學聖／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日掀起「洋流」旋風，他日前稱「中南部的食物實在太甜」，釣到賴清德總統親留言、高雄網友網友喊話「要用高雄的甜撐爆他」，今喝到高雄珍奶喊「也太甜了吧」，再度引熱議。沈伯洋27日將到台中合體民進黨台中市長參選人何欣純，何欣純放話「我思考一下準備什麼給他」，支持者喊「好期待」。

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沈伯洋日前訪問日本，在日本後援會致詞時說，「我真的覺得中南部食物真的太甜了，我真的是很受不了」，並笑稱「還好我是選台北市長」，笑翻全場，引發網路瘋傳，連賴清德總統還親自留言，「留南部的鄉親看，就是這個人說中南部的食物太甜。」

沈伯洋今天下午訪高雄，與高雄市長參選人賴瑞隆合體造勢，行前已有不少網友就喊話要用高雄的甜撐爆他，果然沈一到場，就受到大批支持者熱情歡迎，喝到在地人氣奶茶。沈伯洋感受到高雄式的熱情，並打趣回應，這家奶茶其實台北也有，自己也很常喝，但是這邊的也太甜了吧！根本感覺是不同家。

沈伯洋預計本月27日到台中與何欣純合體造勢，何欣純得知沈伯洋到高雄又嫌奶茶太甜，立刻放話「我思考一下27日他來台中，我要準備什麼給他...」，讓不少支持者大喊「好期待」。

民進黨台中市長參選人何欣純（左二）今成立大里霧峰後援會，副總統蕭美琴（中）站台助講。記者趙容萱／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（左二）今成立大里霧峰後援會，副總統蕭美琴（中）站台助講。記者趙容萱／攝影

沈伯洋今天下午到高雄與賴瑞隆合體，步行至愛河灣港邊時，因支持人潮過於洶湧，一度發生推擠。記者巫鴻瑋／攝影
沈伯洋今天下午到高雄與賴瑞隆合體，步行至愛河灣港邊時，因支持人潮過於洶湧，一度發生推擠。記者巫鴻瑋／攝影

何欣純 沈伯洋 珍奶 2026九合一選舉 高雄市選舉 台中市選舉

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