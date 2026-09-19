快訊

賴總統成立「世界災害管理聯盟」 學者：外交失利 乾脆自己開店

獨／台中怪男闖土地公廟！亂撒「水晶寶寶」當飼料 整池錦鯉全暴斃

聽新聞
0:00 / 0:00

空拍畫面曝光！ 柯志恩首場大造勢人氣爆棚 外溢周邊道路

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
柯志恩首場大造勢今天下午在鳳山登場，現場人潮擁擠。圖／柯志恩競辦提供
柯志恩首場大造勢今天下午在鳳山登場，現場人潮擁擠。圖／柯志恩競辦提供

國民黨高雄市長參選人柯志恩首場造勢活動圓滿落幕，主辦單位宣稱3萬人到場相挺。柯志恩競選團隊在活動結束後提供空拍畫面，從空中鳥瞰，支持群眾不僅擠滿會場，甚至爆滿外溢至周邊道路，展現北高連線的高人氣。

2026九合一選舉

柯志恩今天下午在捷運鳳山西站出口處空地舉辦造勢活動，邀請立法院前院長王金平、台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川等人相挺。

柯志恩、蔣萬安及李四川全穿著白T恤搭配牛仔褲亮相，並與所有國民黨籍議員及議員參選人合體大進場，現場「凍蒜」聲不斷，氣氛達到最高潮。

造勢活動結束後，柯志恩與蔣萬安一同前往六合夜市大啖庶民美食，兩人所到之處都吸引大批民眾爭相握手及拍照，沿途人潮不斷。

柯志恩在鳳山舉辦首場大造勢，透過空拍畫面，現場人潮可用「爆棚」來形容。圖／柯志恩競辦提供
柯志恩在鳳山舉辦首場大造勢，透過空拍畫面，現場人潮可用「爆棚」來形容。圖／柯志恩競辦提供

柯志恩在鳳山舉辦首場大造勢，透過空拍，會場人潮眾多。圖／柯志恩競辦提供
柯志恩在鳳山舉辦首場大造勢，透過空拍，會場人潮眾多。圖／柯志恩競辦提供

柯志恩在鳳山舉辦首場大造勢，會場滿滿人潮。圖／柯志恩競辦提供
柯志恩在鳳山舉辦首場大造勢，會場滿滿人潮。圖／柯志恩競辦提供

柯志恩 空拍 2026九合一選舉 高雄市選舉 蔣萬安 李四川

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

柯志恩鳳山大造勢即將開始 會場上萬張紅板凳盛況曝光

觀察站／公道伯破例下場…高雄選戰起風前兆？

搶高雄婦女票 柯志恩推喘息券、賴瑞隆提3大承諾

蔣萬安問高雄演唱會散場生意有更好？陳其邁團隊火速秀數字回擊

相關新聞

藍綠大咖北高連線拚外溢！學者指尚無韓流效應 分析揭「真正決勝點」

年底市長選戰加溫，藍綠陣營啟動「北高連線」拚外溢效應。國民黨雙北市長參選人蔣萬安、李四川今南下替柯志恩站台，民進黨沈伯洋也與賴瑞隆合體。政治學者廖達琪分析，藍綠想藉大咖政治光環擴大聲量操作「空戰」，但能否轉化為選票仍有待觀察，她直言，最終仍須回歸地方組織動員、個人感染力及是否掀起自主支持者浪潮。

萬安旋風席捲高雄！六合夜市擠爆 蔣萬安陪柯志恩掃街走1小時才過半

台北市長蔣萬安今天南下高雄赴國民黨高雄市長參選人柯志恩在鳳山舉行的造勢大會，晚間兩人一同前往六合夜市掃街，吸引大批支持者前來及遊客圍觀，短短350公尺的夜市來回竟走了1小時才過半，民眾熱情合影，還有攤商搶著握手合照，知名木瓜牛乳攤商更自備支持看板、出動小朋友穿恐龍裝，邀請蔣萬安簽名留念。

綠能你不能？蕭美琴站台何欣純送炒麵餐盒 江和樹：一看就知道超過30元

中秋節將至，全台各地籌辦中秋晚會、廣邀地方民代捐摸彩品，因彰化縣議長謝典霖涉案風波，掀起「撤贊助、追禮品」潮。民眾黨台中市議員江和樹昨曝參選人都恐慌了，連送水都停了；江和樹今發現，副總統蕭美琴到台中為民進黨台中市長參選人何欣純站台助選，現場發放炒麵餐盒，一看就知道超過30元，但「跟著『信賴台灣』走，相信我們也一定會沒事」。

謝衣鳯想選彰縣長被家人阻攔…今謝典霖父子遭押 他：越躲被追殺更厲害

彰化縣議長謝典霖和父親謝新隆涉嫌賄選遭羈押，震撼政壇。醫師沈政男今天表示，將焦點拉回幾個月前的彰化縣長選戰布局，指立委謝衣鳯當時有意參選彰化縣長，卻遭父母、弟弟阻止，原因是擔心民進黨及賴清德追擊；如今謝典霖父子反因賄選案遭羈押，沈政男直言，「你越怕越躲，被追殺得更厲害」。

影／蘇巧慧趕場聯合競總 有感而發：有個厲害老爸壓力多大我最清楚

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午連趕2場聯合競選總部成立，先到三重區力挺接棒資深市議員陳啟能的參選人陳俊維，她有感而發說，有個厲害的老爸壓力有多大，我最清楚！唯有加倍努力才能獲得肯定。接著再趕到永和區與尋求連任的市議員許昭興共同造勢，

沈伯洋今高雄喝珍奶喊「也太甜了吧！」27日赴台中合體何欣純再掀話題

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日掀起「洋流」旋風，他日前稱「中南部的食物實在太甜」，釣到賴清德總統親留言、高雄網友網友喊話「要用高雄的甜撐爆他」，今喝到高雄珍奶喊「也太甜了吧」，再度引熱議。沈伯洋27日將到台中合體民進黨台中市長參選人何欣純，何欣純放話「我思考一下準備什麼給他」，支持者喊「好期待」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。