空拍畫面曝光！ 柯志恩首場大造勢人氣爆棚 外溢周邊道路

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日掀起「洋流」旋風，他日前稱「中南部的食物實在太甜」，釣到賴清德總統親留言、高雄網友網友喊話「要用高雄的甜撐爆他」，今喝到高雄珍奶喊「也太甜了吧」，再度引熱議。沈伯洋27日將到台中合體民進黨台中市長參選人何欣純，何欣純放話「我思考一下準備什麼給他」，支持者喊「好期待」。

2026-09-19 22:29