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空拍畫面曝光！ 柯志恩首場大造勢人氣爆棚 外溢周邊道路
國民黨高雄市長參選人柯志恩首場造勢活動圓滿落幕，主辦單位宣稱3萬人到場相挺。柯志恩競選團隊在活動結束後提供空拍畫面，從空中鳥瞰，支持群眾不僅擠滿會場，甚至爆滿外溢至周邊道路，展現北高連線的高人氣。
柯志恩今天下午在捷運鳳山西站出口處空地舉辦造勢活動，邀請立法院前院長王金平、台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川等人相挺。
柯志恩、蔣萬安及李四川全穿著白T恤搭配牛仔褲亮相，並與所有國民黨籍議員及議員參選人合體大進場，現場「凍蒜」聲不斷，氣氛達到最高潮。
造勢活動結束後，柯志恩與蔣萬安一同前往六合夜市大啖庶民美食，兩人所到之處都吸引大批民眾爭相握手及拍照，沿途人潮不斷。
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