放狗咬人？謝典霖涉賄選遭押 鄭麗文探視鄭汝芬籲法務部：標準說清楚

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會賄選案，包括謝典霖及父親謝新隆被羈押、母親鄭汝芬100萬交保。國民黨主席鄭麗文今晚前往彰化溪州探望鄭汝芬，批評民進黨動用司法，希望製造綠色恐怖、寒蟬效應，恐嚇全台灣的參選人，將要求法務部說明具體查賄標準。

鄭麗文晚間探視鄭汝芬後表示，看到鄭汝芬及家屬承受沉重壓力，希望一家人能平安度過難關。她並批評司法此刻如此毫不留情、沒有底線，伸出魔爪，令人不恥、抗議、憤慨。

她說，選舉就應該端出政績，應該拿參選人本身的資格條件，讓選民來做出一個選擇。選擇最強的、最好的，選擇真正能做事的、符合選民期待的，而不是端不出政績、派不出好的參選人，選舉要輸了，再動用全面動用司法介入選舉、扭曲選舉。

她說，民進黨對彰化縣的選情一點把握都沒有，才會出此重手，用這樣子的下下策，直接動用司法追殺，直接動用政治迫害，讓民主蒙羞，她因此宣告，今年2026年的地方大選，絕對不是一場公平的競爭，也不會是一場公正的選舉。

鄭麗文說，大家都在問此次查賄標準在哪裡？只要檢調一出動，先射箭再畫靶，完全不符合比例原則，就可以押人嗎？只要不是民進黨的，隨時就是司法大刑伺候，冠以莫須有罪名，更不要講是嚴重雙標， 尤其一押兩個月，選舉就要結束了，到最後還是一樣沒有證據，要去找誰討？

鄭麗文說，面對這場不對稱的選舉、不公平的選舉，直接司法介入扭曲。中國國民黨絕對不可能因為這樣而有任何的退縮，為了台灣民主的未來，留給選舉一個公平、乾淨的空間。不要讓司法的黑手介入，不要讓國家機器的黑手介入，一定會堅持到底，用選票還給全台灣公平、民主、正義。

本月21日就會要求法務部說明查賄的標準，競選總部可不可以吃便當？選舉座談會可不可以炒米粉？貢丸湯可以喝嗎？一顆貢丸有賄選嗎？兩顆貢丸有賄選嗎？三顆貢丸有賄選嗎？要說清楚、講明白，不要雙標，民進黨怎麼請客都沒有關係，怎麼發禮物都沒有關係，可以這樣嗎？

她要求法務部給全台灣一個交代、一個清楚的標準，還是繼續這樣子雙標？直接放狗咬人？請法務部說清楚、講明白。