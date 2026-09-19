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蔣萬安一句「高雄進步」 市府火速接球曬數據說話了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩今鳳山萬人造勢，台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川南下站台拉抬聲勢。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今鳳山萬人造勢，台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川南下站台拉抬聲勢。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩今鳳山萬人造勢，台北市長蔣萬安南下站台拉抬聲勢，致詞時一句「高雄進步大家都看到」，被高市府順勢拿來替陳其邁政績背書，意外延伸出另一波藍綠選戰攻防。發言人宋祥岳今晚列出招商、產業、空品、交通等多項數據，強調陳任內各項施政指標均有提升，改變有目共睹。

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宋祥岳表示，陳其邁上任後，高雄招商引資超過2.7兆元，民間促參超過3400億元，原規畫作為賽馬場的土地完成整治，如今成為先進晶圓廠基地，高雄工廠家數成長率5.08％、平均每家工廠收入3.82億元、平均每名員工創造營收1006.6萬元，3項指標均為六都第一。

宋祥岳指出，高科技產業進駐也帶動地方經濟，高雄營利事業銷售額從2020年的4.52兆元，增加至2025年的5.88兆元，金融及保險業營業額則從960億元增加至1808億元。

市府統計農漁產品外銷，漁產國際通路訂單從2020年0.03億元，增加至今年上半年4.62億元，農產國際通路訂單從0.45億元增加至4.50億元。

環境及公共安全數據，宋祥岳說，2025年高雄空氣品質良率達86.8％，為歷年最佳；職災死亡人數24人，較2020年的49人減少逾5成；A1交通事故死亡146人，也較2020年的200人減少54人；清淤長度則由293公里增加至357公里。

宋祥岳說，高雄推動演唱會經濟，3年舉辦超過471場活動，吸引577萬人次參與，創造189億元觀光產值；另達成連續5年決算零舉借、累計減債352億元，輕軌成圓後搭乘人次突破1333萬。

他強調，陳其邁任內除了高科技、AI產業聚落逐步成形，各項施政數據也有所提升，並連續3年獲評五星市長，高雄近年的進步，可受各界公評。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今鳳山萬人造勢，台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川南下站台拉抬聲勢。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今鳳山萬人造勢，台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川南下站台拉抬聲勢。記者劉學聖／攝影

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