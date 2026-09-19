蔣萬安問高雄演唱會散場生意有更好？陳其邁團隊火速秀數字回擊

台北市長蔣萬安今天南下高雄參加國民黨高雄市長參選人柯志恩造勢大會，助選時肯定近年高雄的進步，但也質疑演唱會散場後，年輕人是否有更好工作機會、對店家有無助益等。高市府發言人宋祥岳指出，陳其邁市長上任後，高雄各項施政均大幅提升，更連續三年榮獲五星市長，就是最好的證明。

蔣萬安今天下午在鳳山造勢會上表示，這幾年高雄的進步大家都有看到，不過一座城市的進步除了演唱會經濟帶來的效應，也要看演唱會散場後年輕人有沒有更好的工作？店家有沒有更好的生意？長輩能不能把孩子留在身邊陪伴？高雄的光除了照向舞台，更要照向每個人的日常生活。

蔣萬安發言結束兩小時，高雄市府立即發稿回應。高市府發言人宋祥岳指出，陳其邁任內招商引資超過2.7兆，民間促參超過3400億元，將差一點變成賽馬場的土地，用最快速度整治完成，成為世界目前最先進的晶圓廠（台積電）；工廠家數成長率（5.08%）、平均每家工廠收入（3.82億）、平均員工每人創造營收（1006.6萬），三項指標都是六都第一。

此外，高科技產業的成長，也同步帶動民間消費，讓經濟活絡，營利事業銷售額從韓國瑜時期（2020年）的4.52兆成長到2025年的5.88兆；金融及保險營業額從960億元成長至1808億元；漁產國際通路訂單從0.03億元成長到2026年上半年4.62億元，農產國際通路訂單從0.45億元成長到2026年上半年的4.50億元。

宋祥岳進一步說，2025年空品良率達86.8％是歷年最佳；職安部分，2025年死亡人數24人，比2020年的49人減少51%；A1車禍在2025年死亡146人，為六都第三，比韓時期的200人減少54人；清淤方面，2025年清淤357公里比韓時期增加22%。

宋祥岳強調，陳其邁在三年辦理471場演唱會、帶動577萬人次參與並且創造189億觀光產值，加上高科技與AI產業聚落的發展，達成連續五年決算零舉借、累積減債352億、輕軌成圓突破1333萬人次搭乘等紀錄。