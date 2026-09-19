人潮看不到盡頭！六合夜市民眾爭睹「萬安旋風」蔣萬安還錯過高鐵

台北市長蔣萬安今天南下輔選國民黨高雄市長參選人柯志恩，兩人晚間6時許一同前往六合夜市掃街，吸引大批支持者前來及遊客圍觀，短短350公尺夜市來回走1小時才過半，據了解，蔣因此錯過原訂7時半返北高鐵，但蔣萬安直接改車票、掃完全程，回應鄉親熱情。

蔣萬安陪柯志恩前進六合夜市掃街，現場人氣爆棚，沿途支持者層層簇擁，握手、合照人潮一波接一波，幾乎每走幾步就被民眾團團包圍，整條隊伍寸步難行。人潮往後看沒有盡頭，全場狂喊「凍蒜」，還有國外旅客原本坐著用餐，都站起來看熱鬧。

據了解，原訂的掃夜市行程也因此一路大延誤，最後甚至錯過原訂7點半的高鐵，但蔣萬安「阿撒力」地回應群眾熱情，直接改車票、掃完全程。

另外，民進黨台北市長參選人沈伯洋今與同黨高雄市長參選人賴瑞隆在高雄合體，叫陣要與蔣萬安、柯志恩「雙城辯論」。

「辯論我絕對沒問題」柯志恩說， 賴瑞隆不要每次都找別人護航，兩人一對一就可以把高雄市政講清楚，不要每次都轉移焦點，「跟柯志恩直球對決吧」。

蔣萬安說，在適合的場合與形式，一定會參加辯論，不要忘了四年前六都唯一一場辯論就在台北，自己就有參加，「之前也說要六都大辯論，跟同黨台南市長參選人陳亭妃溝通好沒？」