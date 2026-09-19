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藍綠大咖北高連線拚外溢！學者指尚無韓流效應 分析揭「真正決勝點」

聯合報／ 記者郭韋綺徐白櫻／高雄即時報導
國民黨台北市長蔣萬安（左一）、國民黨高雄市長參選人柯志恩（左二）、民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右一）。記者劉學聖／攝影
國民黨台北市長蔣萬安（左一）、國民黨高雄市長參選人柯志恩（左二）、民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右一）。記者劉學聖／攝影

年底市長選戰加溫，藍綠陣營啟動「北高連線」拚外溢效應。國民黨雙北市長參選人蔣萬安、李四川今南下替柯志恩站台，民進黨沈伯洋也與賴瑞隆合體。政治學者廖達琪分析，藍綠想藉大咖政治光環擴大聲量操作「空戰」，但能否轉化為選票仍有待觀察，她直言，最終仍須回歸地方組織動員、個人感染力及是否掀起自主支持者浪潮。

2026九合一選舉

廖達琪指出，民進黨把大量選戰資源集中台北，沒人看好沈伯洋贏得選舉，在沒有勝選包袱下可以輕鬆上陣，自由操作議題快速累積全國知名度，賴瑞隆與沈伯洋連線正是希望「洋流」聲量向南輻射，彌補賴自身政治光環不足，在與對手柯志恩選情膠著之際設法拉開差距。

廖達琪認為，這類跨區戰場連線效果仍停留在媒體曝光與形象塑造，沈伯洋與賴瑞隆走訪愛河即使現場規模僅百人左右，重點也不在「比人頭」而是營造話題。

她表示，國民黨手上「大咖牌」相對多，蔣萬安、李四川只是第一波，後面包括台中市長盧秀燕等藍營重量級人物，也可望陸續南下，以政治明星接力站台為柯志恩製造聲勢，補強她在造勢場合較欠缺的渲染力和爆發力，凝聚基層團結。

廖達琪表示，柯志恩優勢是理性、條理清楚，擅長梳理公共議題，除了地方組織動員力求突破基本盤，能否激發跨越選區、吸引大量外地支持者自發前往造勢場合，甚至帶動中間及年輕選民返鄉投票，才是判斷選情「起風」指標。

她直指當年「韓流」風潮，群眾具高度自主流動性，支持者不用依賴地方組織安排，也會主動搭車、跨區參與，形成由下而上群眾浪潮，但目前看起來蔣萬安、李四川或沈伯洋，都尚未出現足以籠罩全局的外溢效應。

廖達琪提醒，蔣萬安、李四川面臨自己選區選戰壓力，跨區站台能量勢必受到牽制，綠營後續也會安排賴清德總統、前總統蔡英文、行政院長卓榮泰等重量級人物南下輔選，這波北高連線是大選前哨戰，真正決勝點在於誰能把空戰聲勢轉化為地方組織、群眾熱情與中間選民投票意願，取得最後優勢。

民眾黨主席黃國昌今南下雲林輔選，被媒體問及民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流」被比喻為「韓流」，他表示，尊重每個人的選舉策略，但選舉最重要的是把實際政績拿出來，不管是鄉鎮市長或立法委員，到底推動那些福國利民的法案，是不是站在百姓的立場，還是只聽民進黨的黨意，把黨意放在最上面，相信台灣人都會看得很清楚。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）也與賴瑞隆（右）合體漫步愛河與對手拚聲量。記者劉學聖／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）也與賴瑞隆（右）合體漫步愛河與對手拚聲量。記者劉學聖／攝影

年底市長選戰加溫，國民黨雙北市長參選人蔣萬安（右）、李四川（左）今南下替柯志恩（中）站台。記者劉學聖／攝影
年底市長選戰加溫，國民黨雙北市長參選人蔣萬安（右）、李四川（左）今南下替柯志恩（中）站台。記者劉學聖／攝影

韓流 藍綠 廖達琪 2026九合一選舉

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