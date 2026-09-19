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影／15米巨型「黃阿瑪」縮時影片曝光 網友直呼可愛：黃色小鴨重現？

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
童子瑋推出的高15公尺的「黃阿瑪」水上氣球昨充氣提前曝光。圖／童子瑋競辦提供
童子瑋推出的高15公尺的「黃阿瑪」水上氣球昨充氣提前曝光。圖／童子瑋競辦提供

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋攜手台灣知名插畫IP「黃阿瑪的後宮生活」，9月24日起將在基隆港水域，展出高15公尺的「黃阿瑪」水上氣球。「黃阿瑪」今天充氣，縮時影片提前曝光大型水上裝置、成形到完整亮相的幕後過程網友紛紛留言「超級可愛」，還有人說，黃色小鴨重現嗎？

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童子瑋表示，縮時影片中可以看到工作人員在港區進行前置作業，巨型黃阿瑪也隨著充氣逐步撐起身體，從原本平躺的巨大裝置，慢慢變成大家熟悉的可愛模樣。他說，光是看幕後過程就已經很有趣，等到9月24日正式漂浮在基隆港，相信和透過照片、影片看到的感覺又會完全不同。

童子瑋說，今年是基隆400年，他一直希望這個重要的時間點，除了帶大家回頭認識基隆的歷史，也能一起創造屬於這一代的城市回憶。因此這次選擇攜手台灣知名IP「黃阿瑪的後宮生活」，將15公尺大型水上氣球帶進基隆港，就是希望用更可愛、親切的方式，讓更多人願意走到港邊，也從這隻巨貓開始認識基隆。

童子瑋指出，影片曝光後，網友直呼「基隆港有超大黃阿瑪」、「超級可愛」，也有人留言「基隆真的要改變了，期待」、「基隆港很適合發展潑水節活動」，甚至直接詢問活動展期。他表示，看到市民開始討論、期待，本身就是這次活動最想創造的效果，讓大家重新把目光放回自己的港口。

黃阿瑪就展開2個月，童子瑋邀請大家記得帶上手機和相機，迎接黃阿瑪，讓基隆港在400年的重要時刻，創作屬於這一代人的可愛城市記憶。

童子瑋推出的高15公尺的「黃阿瑪」水上氣球昨充氣提前曝光。圖／童子瑋競辦提供
童子瑋推出的高15公尺的「黃阿瑪」水上氣球昨充氣提前曝光。圖／童子瑋競辦提供

2026九合一選舉 黃色小鴨 童子瑋 基隆市選舉 黃阿瑪的後宮

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