基隆市商業會及太極拳委員會今晚公開表態支持市長謝國樑連任，南投縣長許淑華也到場送上「好彩頭」為謝國樑加油打氣。謝國樑說，來自地方各界的每一份支持與鼓勵，都是持續努力的重要力量，未來也會繼續深入基層、傾聽不同聲音，凝聚更多市民對基隆未來發展的共識。

今晚基層座談會國民黨基隆市黨部舉行，南投縣長許淑華則特別準備「好彩頭」致贈謝國樑，以象徵性的祝福為謝國樑加油。謝國樑收下感謝許淑華專程前來鼓勵，現場支持氣氛也更加熱烈。

謝國樑感謝基隆市商業會及太極拳委員會支持，表示商業會長期串聯地方產業、凝聚商界力量，太極拳委員會則持續推廣全民運動與健康生活，都是基隆重要的民間力量，能夠獲得不同領域團體的肯定與鼓勵，對他而言不只是支持，更代表各界對基隆未來發展都有共同期待。

謝國樑說，這段時間持續走訪地方、傾聽市民以及各產業、社團的聲音，未來也會繼續以市民需求為出發點，推動城市建設、產業發展與生活環境改善，讓基隆持續向前。

謝國樑表示，來自地方各界的每一份支持與鼓勵，都是持續努力的重要力量，未來也會繼續深入基層、傾聽不同聲音，凝聚更多市民對基隆未來發展的共識。

基隆商業會、太極拳委員會挺謝國樑，南投縣長許淑華送「好彩頭」。圖／國民黨基隆市黨部提供