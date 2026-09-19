萬安旋風席捲高雄！六合夜市擠爆 蔣萬安陪柯志恩掃街走1小時才過半

台北市長蔣萬安今天南下高雄赴國民黨高雄市長參選人柯志恩在鳳山舉行的造勢大會，晚間兩人一同前往六合夜市掃街，吸引大批支持者前來及遊客圍觀，短短350公尺的夜市來回竟走了1小時才過半，民眾熱情合影，還有攤商搶著握手合照，知名木瓜牛乳攤商更自備支持看板、出動小朋友穿恐龍裝，邀請蔣萬安簽名留念。

蔣萬安與柯志恩晚間6時30分抵達六合夜市後，隨即被支持者包圍，還有不少前來逛夜市的民眾見到蔣萬安現身，興奮大喊「市長好！」，蔣萬安與柯志恩也一一向民眾致意，不少攤商更熱情伸出手搶著要與二人握手，現場場面熱烈，就連許多遊客都看傻了眼，還有日本遊客發出驚訝聲，也紛紛拿起手機拍攝。

由於人潮太過擁擠及洶湧，還有支持者自發維護夜市秩序，但不減攤商熱情，甚至有攤販直接丟下生意，跑到攤前要與蔣萬安及柯志恩二人合影留念，有攤商感動表示，很久沒看到六合夜市那麼多人潮了，希望「萬安市長」與柯志恩都高票當選。

蔣萬安與柯志恩在進入夜市前接受聯訪，被問到民進黨高雄市長參選人賴瑞隆與台北市長參選人沈伯洋拋出雙城論壇與辯論議題，柯志恩強調「要辯論絕對沒有問題」，並呼籲賴瑞隆「直球對決」，不要每次都找人護航，蔣萬安則表示，只要在合適的場合與形式下，他一定會參加辯論。

柯志恩指出，要進行辯論她絕對沒有問題，但她認為賴瑞隆應該自己思考，「不要每次都找人來護航，跟柯志恩直球對決、一對一，就能把高雄市政談得比較清楚，不要每次都轉移焦點」。

蔣萬安也提醒綠營對手，4年前六都唯一一場辯論就在台北，當時他就全程參與，既然提到辯論，先前綠營主張六都大辯論「到底跟陳其邁市長溝通好了沒有？」

不過蔣萬安先前稱讚高雄進步「大家都看得見」，被部分網友解讀為在稱讚陳其邁，蔣萬安回應表示，他的完整發言是，一個城市的進步不只是看演唱會經濟，更要看演唱會散場後，年輕人有沒有找到更好的工作、店家有沒有迎來更多生意，以及長輩能不能留住孩子在身邊，他強調，只有柯志恩才能真正全新地照顧高雄的孩子、年輕人與長輩。

六合夜市被人潮擠爆，藍營支持者出動大面國旗揮舞。記者巫鴻瑋／攝影

六合夜市知名木瓜牛乳出動支持看板，還讓小朋友穿上恐龍裝吸引蔣萬安停留駐足，一同合影簽名留念。記者巫鴻瑋／攝影

蔣萬安高人氣，陪同柯志恩逛六合夜市，民眾及攤商不斷高喊「凍蒜」。記者巫鴻瑋／攝影

六合夜市知名木瓜牛乳出動支持看板，還讓小朋友穿上恐龍裝吸引蔣萬安停留駐足，一同合影簽名留念。記者巫鴻瑋／攝影

六合夜市攤商熱情與蔣萬安及柯志恩握手。記者巫鴻瑋／攝影

攤商阿嬤不斷高喊支持蔣市長，讓蔣萬安擠出人潮也要為阿嬤握手、比讚。記者巫鴻瑋／攝影