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謝典霖涉賄遭收押 鄭麗文痛批司法不公雙標「選票制裁民進黨」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國民黨主席鄭麗文下午到嘉義市，參加黨外在野大聯盟舉辦的挺嘉市長參選人張啓楷造勢大會，針對謝典霖與父親謝新隆涉餐敘賄選遭羈押禁見，痛批司法辦案比例選舉不公，「雙標」。記者魯永明／攝影
國民黨主席鄭麗文下午到嘉義市，參加黨外在野大聯盟舉辦的挺嘉市長參選人張啓楷造勢大會，針對謝典霖與父親謝新隆涉餐敘賄選遭羈押禁見，痛批司法辦案比例選舉不公，「雙標」。記者魯永明／攝影

國民黨主席鄭麗文下午到嘉義市，參加黨外在野大聯盟舉辦的挺嘉市長參選人張啓楷造勢大會說，她要到彰化安慰彰化縣議長謝典霖母親、前立委鄭汝芬，針對謝典霖與父親謝新隆涉餐敘賄選遭羈押禁見，痛批司法辦案不符比例原則，選舉不公「雙標」。

2026九合一選舉

鄭麗文指稱，謝典霖案發生，是一場不對稱的選戰，她質疑案件發生在6月，如今選舉將近，檢調卻大動作搜索、抓人、羈押，「完全不符合比例原則」。她質疑，若候選人選舉期間遭羈押，等於剝奪參與選舉的機會，「這是公平的選舉嗎？」

她批評民進黨「有國家機器、有國家資源」，選舉期間又有司法、檢調介入，質疑在野黨候選人正常競選活動，是否都可能被視為違法。

鄭麗文說，選舉期間中秋節將至，候選人拜拜、與民眾互動、接受民眾飲食招待等傳統地方選舉活動，究竟哪些可以做、哪些不能做，應有清楚標準；她說，國會國民黨團明天將要求法務部長，出面說明謝典霖案。

她強烈措辭批評，台灣民主選舉如果只剩「強權」與「惡霸」，將影響人民對公平選舉及民主憲政的信任，呼籲嘉市民市長選舉「不只是為了嘉義，也是為了台灣民主的命運」。鄭麗文最後喊話，2026選舉「不可以在民進黨的綠色恐怖之下屈服」，要團結突破，並以選票「制裁民進黨、教訓民進黨、保護台灣」。

謝典霖 鄭麗文 司法 2026九合一選舉 彰化縣選舉 嘉義市選舉 張啓楷 民進黨

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