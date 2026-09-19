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竹北藍白合破局後鄭麗文、黃國昌首合體 站台張啓楷砲轟王美惠

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長選戰升溫！國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌下午連袂現身嘉義市順興宮，參加「黨外在野大聯盟」舉辦的首場挺藍白合市長參選人張啓楷造勢大會，與嘉義市長黃敏惠進場，受到群眾熱烈歡呼。記者魯永明／攝影
嘉義市長選戰升溫！國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌下午連袂現身嘉義市順興宮，參加「黨外在野大聯盟」舉辦的首場挺藍白合市長參選人張啓楷造勢大會，與嘉義市長黃敏惠進場，受到群眾熱烈歡呼。記者魯永明／攝影

嘉義市長選戰升溫！國民黨主席鄭麗文民眾黨主席黃國昌下午連袂現身嘉義市順興宮，參加「黨外在野大聯盟」舉辦的首場挺藍白合市長參選人張啓楷造勢大會，與嘉義市長黃敏惠進場，受到群眾熱烈歡呼。鄭麗文、黃國昌火力集中攻向民進黨市長參選人王美惠，從高鐵聯外軌道、財政收支劃分法等議題發動攻勢；黃敏惠明確表態「嘉義市唯一支持張啓楷」。

2026九合一選舉

「黨外在野大聯盟」全台首場大型活動，由黃士修及網紅「歷史哥」主持，包括館長陳之漢、台南市長參選人謝龍介、醫師兼戰鬥團團長蘇偉碩及立委葉元之等人站台，藍白陣營中央與地方支持力量齊聚嘉義。

鄭麗文強調，國民黨既然決定與民眾黨共同支持張啓楷，就是認定他是最適合接棒黃敏惠的人選，從中央到地方都會全力投入，「全黨一致、沒有保留」。她表示，選市長要看能不能真正了解基層、看懂市政、解決地方問題，意有所指地批評王美惠，當市長「不是會敬酒就可以」，還要有能力、懂政策、會為地方爭取建設，並以張啓楷問政經驗作對比。

鄭麗文說，張啓楷深入基層，已舉辦超過100場客廳會，國民黨地方黨部主委及地方同志多次陪同，透過面對面座談讓市民認識張啟楷。她強調，國民黨地方組織已經全面動員，從黨部、議員到基層支持者，都將集中力量挺張。

黃國昌則把焦點鎖定王美惠，提出高鐵嘉義站聯外軌道及財政收支劃分法兩大議題，要求王美惠向嘉義市民說明立場。黃國昌指出，嘉義高鐵聯外軌道多年來持續討論，王美惠競選立委曾提爭取交通建設，如今建設仍未定案，他認為王美惠應向中央爭取，並要求她向行政院長卓榮泰表達嘉市對聯外軌道期待。黃國昌批王美惠既是市民選出的立委，就應該在中央發聲，爭取更多地方建設與財源，而不是只顧政黨立場。黃敏惠強調立場明確，嘉義市「唯一支持張啟楷」，透過藍白合團結，把幸福城市施政治理延續下去。

張啓楷最後壓軸致詞強調，將結盟嘉縣、雲林、台南市長參選人吳品叡、謝龍介、張嘉郡，推動雲嘉嘉南合作。他提到自己擔任立委期間為嘉義市爭取的建設，爭取選民的支持。首場大型造勢會，藍白議員及議員參選人以及支持者到場，凍蒜聲不斷，氣氛熱烈。

台南市長參選人謝龍介為張啓楷助講。記者魯永明／攝影
台南市長參選人謝龍介為張啓楷助講。記者魯永明／攝影

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌下午連袂現身嘉義市順興宮，參加「黨外在野大聯盟」舉辦的首場挺藍白合市長參選人張啓楷造勢大會。記者魯永明／攝影
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌下午連袂現身嘉義市順興宮，參加「黨外在野大聯盟」舉辦的首場挺藍白合市長參選人張啓楷造勢大會。記者魯永明／攝影

館長陳之漢為張啓楷助講。記者魯永明／攝影
館長陳之漢為張啓楷助講。記者魯永明／攝影

嘉義市長選戰升溫！國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌下午連袂現身嘉義市順興宮，參加「黨外在野大聯盟」舉辦的首場挺藍白合市長參選人張啓楷造勢大會，與嘉義市長黃敏惠進場，受到群眾熱烈歡呼。記者魯永明／攝影
嘉義市長選戰升溫！國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌下午連袂現身嘉義市順興宮，參加「黨外在野大聯盟」舉辦的首場挺藍白合市長參選人張啓楷造勢大會，與嘉義市長黃敏惠進場，受到群眾熱烈歡呼。記者魯永明／攝影

嘉義市長選戰升溫！國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌下午連袂現身嘉義市順興宮，參加「黨外在野大聯盟」舉辦的首場挺藍白合市長參選人張啓楷造勢大會，與嘉義市長黃敏惠進場，受到群眾熱烈歡呼。記者魯永明／攝影
嘉義市長選戰升溫！國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌下午連袂現身嘉義市順興宮，參加「黨外在野大聯盟」舉辦的首場挺藍白合市長參選人張啓楷造勢大會，與嘉義市長黃敏惠進場，受到群眾熱烈歡呼。記者魯永明／攝影

嘉義市長選戰升溫！國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌下午連袂現身嘉義市順興宮，參加「黨外在野大聯盟」舉辦的首場挺藍白合市長參選人張啓楷造勢大會，與嘉義市長黃敏惠進場，受到群眾熱烈歡呼。記者魯永明／攝影
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嘉義市長選戰升溫！國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌下午連袂現身嘉義市順興宮，參加「黨外在野大聯盟」舉辦的首場挺藍白合市長參選人張啓楷造勢大會，與嘉義市長黃敏惠進場，受到群眾熱烈歡呼。記者魯永明／攝影
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張啓楷 王美惠 鄭麗文 2026九合一選舉 嘉義市選舉 國民黨 民眾黨 黃國昌

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