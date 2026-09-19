賴瑞隆自比「龍捲風」 柯志恩狠酸：來得快、去得快只留下破壞

國民黨高雄市長參選人柯志恩今在鳳山舉辦首場萬人造勢，邀雙北市長參選人蔣萬安、李四川大咖站台加持。柯志恩火力全開，砲轟高雄空汙、天坑、傳產困境及城鄉資源分配不均，狠酸對手賴瑞隆「龍捲風來得快、去得也快，留下的都是破壞」，她自認已從4年前砲灰化身砲彈，要從鳳山吹起政黨輪替風。

柯志恩登台先感謝王金平、蔣萬安、李四川，以及到場力挺的議員、里長與支持者，她回憶，8年前曾與蔣萬安參加「三山造勢」，當時同樣站在鳳山，共同見證高雄政黨輪替；如今2人再度站上同一舞台，讓她看見人民的力量，呼籲支持者讓「大風從這裡吹起」，讓高雄再創奇蹟。

大打故鄉牌的柯志恩說，自己是南部孩子，小時候爸媽經常帶她到高雄逛大新、大統百貨，每次經過高屏大橋，高雄就像是夢想的起點，她曾繞著地球跑、走遍世界，但無論到哪裡，心中掛念的仍是南部故鄉，最終決定留在高雄，與市民一起打拚。

談到高雄市長陳其邁，柯志恩罕見先給肯定，直言「大家都說陳其邁做得好，我們給予肯定」，但隨即反問，城市發展一棒接一棒，「接棒的一定要是民進黨嗎？」她高喊「絕對不是」，強調應該讓最強的人接手。

柯志恩表示，過去走遍巷口、路口、廟口、工廠及菜市場，許多鄉親握著她的手，希望孩子能回鄉、薪資可以提高，她說，高雄確實有進步，但不能每次有人指出問題，就被扣上唱衰高雄的帽子，現在「往天上看，空汙仍在；往地上看，天坑仍在」，問題必須被真正解決。

她列舉美濃「大峽谷」、山坡地光電及柏油垃圾山等爭議，質問「何時高雄山頂被人砍到光禿禿？」她強調，自己敢揭弊，就知道如何解決，未來要改善空氣及水質，在發展經濟的同時兼顧環境，並把高雄打造成南方最大金融中心，培養最具國際觀的下一代。

柯指出，北高雄迎來台積電，但科技業無法拯救所有傳統產業，原高雄縣地區讓綠營執政長達40年，資源分配仍不夠公平，工安、職安等問題也未解。她形容高雄如同一輛跑車，若永遠停在同一檔，就無法超越，「換檔、換駕駛」才能衝向世界。

針對賴瑞隆自稱「龍捲風」，柯狠酸，龍捲風來得快、去得也快，留下的都是破壞，更直指賴瑞隆隸屬於新潮流，絕不能讓高雄領導者被派系綁架，「他要拚口袋、錢袋，我拚的是下一代」。

柯志恩說，高雄被民進黨視為不能失去的灘頭堡，2018年高雄人曾經給國民黨機會，之後也用選票讓國民黨反省，這段歷史她始終牢記，4年前在許多人還不知道「柯志恩是誰」時，當初也被外界認為她只是「砲灰」，如今她已變「砲彈」矢言下架新潮流。

她喊話國民黨不會製造世代對立，只盼爭取服務鄉里機會，將與議員、里長全力以赴，以勝選完成政黨輪替，讓全台灣再次看見高雄，再創高雄奇蹟。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今在鳳山舉辦首場萬人造勢，邀雙北市長參選人蔣萬安、李四川大咖站台加持。記者劉學聖／攝影