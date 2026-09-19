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柯志恩造勢／蔣萬安問：演唱會散場後年輕人有沒有更好的工作？

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺／高雄即時報導
台北市長蔣萬安強調，台北未來有AI產業優勢，高雄有半導體優勢，好的城市應該一起學習合作。記者劉學聖／攝影
台北市長蔣萬安強調，台北未來有AI產業優勢，高雄有半導體優勢，好的城市應該一起學習合作。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩「大風起！高雄勝利大會」今天下午在鳳山登場，台北市長蔣萬安質疑高雄演唱會散場後年輕人有沒有更好的工作、店家有沒有更好的生意？此外，台北未來有AI產業優勢、高雄有半導體優勢，北高應該一起學習合作及打拚，讓城市更具競爭力。

2026九合一選舉

柯志恩採取「北高連線」策略，邀請台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川站台助選。

蔣萬安表示，這幾年高雄的進步大家都有看到，不過一座城市的進步除了演唱會經濟帶來的效應，也要看演唱會散場後年輕人有沒有更好的工作？店家有沒有更好的生意？長輩能不能把孩子留在身邊陪伴？高雄的光除了照向舞台，更要照向每個人的日常生活。

蔣萬安推薦，柯志恩不只要讓高雄被世界看到，還要讓每位市民被這座城市看見，要讓高雄有更完整的進步讓榮耀進入每個家庭。

蔣萬安強調，一座城市的進步不是靠口號是靠專業、執行力，一座城市的治理是讓市民朋友關心的問題一件件做好。柯志恩不是選舉才來大家身邊，她把承諾化做1400多個日子，一直在高雄關心孩子長輩，關心市民的大小事。

蔣萬安說，柯志恩提出願景，有夢想、有希望，如同他和川伯過去成功爭取輝達落腳台北，也讓Google持續擴建美國本土以外最大的研發中心，所以台北未來有AI產業優勢，高雄有半導體優勢，好的城市應該彼此學習合作，他希望北高為產業、為教育、為文化，一起打拚讓城市更具競爭力。

蔣萬安 柯志恩 演唱會 2026九合一選舉

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