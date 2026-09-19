蔡英文嘉義站台助攻蔡易餘 強調靈活的胖子重點是「靈活」

地方五合一選舉倒數70天，前總統蔡英文今到嘉義縣參加嘉義縣長參選人蔡易餘造勢大會，接連趕場太保市、鹿草鄉站台，行程緊湊，縣長翁章梁也到場支持，拉抬黨籍市長、鄉長及議員參選人，高喊「黃金十年，經濟活力沖天」口號，千名支持者聚集，氣氛熱絡。

蔡英文今天下午先到太保市水牛厝玉皇宮，參加蔡易餘與太保市長參選人呂慧瑜、議員參選人戴光宗聯合造勢大會，現場動員湧入上千人，氣勢十足；緊接著趕場到鹿草鄉農會旁空地，參加蔡易餘與鹿草鄉長參選人吳玉琴、議員參選人黃惠汝聯合造勢大會。

蔡英文說，雖然蔡易餘很年輕，但是他很有經驗，已經做三屆立委，算是資深立委，現在要參選縣長，相信會做的很好，她常說蔡易餘是「靈活的胖子」，象徵他有即時解決問題的能力，也會動腦筋想辦法解決，這個稱號的重點是「靈活」，不是「胖子」。

蔡英文細數嘉義縣重大發展建設，包括嘉義科學園區、無人機創新研發中心、故宮南院，還有大型購物中心動土，帶動地方產業轉型，她擔任總統時決定將無人機產業優先落腳嘉義，未來有很多可能性，翁章梁在任內推動許多工作，期盼同步發展農業與高科技產業。

蔡英文強調，產業園區需要水電、道路等公共工程，蔡易餘持續協調，爭取縣道167線、嘉45線延伸拓寬，以及馬稠後產業園區13公里自來水專管，蔡易餘提出黃金十年規畫，未來嘉科將繼續發展，並串聯半導體產業、中小企業與無人機業者，打造共生結構，引進更多訂單。

蔡英文也說，產業發展後會帶動人潮，交通、托育、學校、運動、購物等需求逐漸提高，未來要做的事愈來愈多，要做好準備把人留下來，除了科技產業，同時也注重農業發展，在嘉義既有優勢加上新的機會，讓年輕人在家鄉找到工作，選舉只剩70天，希望大家繼續支持蔡易餘。

翁章梁說，他之前從早到晚點主都不會累，現在到下午就沒電了，蔡易餘年紀體力正好，下一屆還有很多問題要處理，很多事情要做，放眼整個嘉義縣，他認為只有蔡易餘有能力承擔，延續翁章梁黃金十年執政，影響嘉義未來一百年，大家都有責任，希望互相拉票，讓施政延續。

蔡易餘說，太保市過去主要發展農業，現在迎接全地球最重要企業台積電投資，科技業對嘉義非常重要，許多建設需提前規畫，他規畫由台82線新增高架分流至嘉科園區，高鐵大道台18線銜接至國道一號，馬稠後縣道167線新建南北向連接嘉科園區，推動嘉義航空站復航國際航線。

前總統蔡英文今天到嘉義縣為黨籍縣長參選人蔡易餘站台，展現團結力量。記者黃于凡／攝影

前總統蔡英文今天到嘉義縣為黨籍縣長參選人蔡易餘站台，現場湧入上千人參與。記者黃于凡／攝影