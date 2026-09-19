搶攻湖口基層！柯文哲合體竹縣議員參選人陳岫玫 發冰沙賀中秋

民眾黨創黨主席柯文哲今晚前往新竹縣湖口鄉，與民眾黨新竹縣議員參選人陳岫玫合體，兩人出席地方中秋晚宴，並在服務處門口分送清涼消暑的綠豆冰沙，向來往鄉親互道佳節愉快。

民眾黨新竹黨部表示，湖口近年受惠於產業聚落發展，移入許多年輕家庭與勞工朋友，如何提升公共設施品質、改善交通動線以及落實友善育兒環境，是湖口持續發展的關鍵議題。

民眾黨新竹黨部指出，陳岫玫長期扎根地方，最了解在地鄉親的日常需求與心聲；此次趁著中秋團圓之際舉辦晚宴，正是希望打破傳統政治藩籬，走到第一線和鄉親面對面話家常。

民眾黨新竹黨部強調，柯文哲此行到場力挺，展現民眾黨對新竹基層深耕的堅定承諾。除了親手遞上綠豆冰沙為鄉親解渴除燥，也希望藉由實在的行動力，將「理性、務實、科學」與「清廉勤政」的理念帶進湖口，為地方政治注入年輕、專業的新活水。

民眾黨創黨主席柯文哲今晚前往新竹縣湖口鄉，與民眾黨新竹縣議員參選人陳岫玫合體。記者黃羿馨／攝影