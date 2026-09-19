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洋流到港隆捲風來襲 沈伯洋現身高雄合體賴瑞隆愛河灣划SUP

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
賴瑞隆帶領沈伯洋在愛河完成首次SUP體驗，過程中兩人還成功從槳板上站立划槳，引得岸邊千名支持者高聲歡呼。記者巫鴻瑋／攝影
賴瑞隆帶領沈伯洋在愛河完成首次SUP體驗，過程中兩人還成功從槳板上站立划槳，引得岸邊千名支持者高聲歡呼。記者巫鴻瑋／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天下午造訪高雄，與高雄市長參選人賴瑞隆合體現身愛河灣體驗水上SUP，吸引大批熱情支持者湧入現場，現場一度因人潮洶湧發生推擠，引得不少小朋友被擠得放聲尖叫，但仍不減支持者熱情，不斷高喊「高雄的市長賴瑞隆、台北的市長沈伯洋」。

2026九合一選舉

適逢高雄奶茶節，賴瑞隆特地準備珍奶親自遞給沈伯洋，幽默表示要讓曾說南部食物偏甜的沈伯洋先「嘗嘗甜頭」，體驗高雄人的熱情款待。賴瑞隆指出，今天活動特別選在英雄路出發，是為了向過去由此搭船前往金馬離島的國軍致敬，而如今的光榮碼頭與亞洲新灣區，正見證高雄從承擔走向光榮。

沈伯洋打趣回應，高雄的樺達奶茶確實很甜，今天來到高雄非常高興能與鄉親見面。他提到，台北正喊出成立「AI城」，但高雄早已在推動相關建設，未來雙方如何競爭與分工合作是重要課題。

他直言，台北基隆河與淡水河的治理，許多地方值得向愛河及亞洲新灣區取經，並呼籲台北的朋友在11月28日踴躍投票。

對於今天同一天台北市長蔣萬安南下輔選國民黨高雄市長參選人柯志恩的造勢活動，賴瑞隆與沈伯洋共同拋出「雙城辯論」議題。賴瑞隆呼籲藍營對手走出同溫層，回歸市政本身，透過雙城辯論將城市願景說清楚，接受公開檢驗。

沈伯洋亦表示，非常認同雙城辯論，歡迎蔣萬安與柯志恩前往前鎮漁港等處看看高雄的建設發展，並透過辯論針對兩市市政進行深入交流。

兩人在英雄路向支持者致詞後，隨即前往水岸體驗SUP划槳活動，沈伯洋笑稱這是自己第一次體驗SUP，原本還打算偷撞賴瑞隆看會不會跌落水，大讚愛河灣水質與天氣都相當舒適、活動好玩又吸睛，現場大批民眾高舉手機拍照記錄，歡呼聲不斷，展現高人氣。

現場湧入上千名支持者，擠爆愛河灣港邊，還有支持者在路口拿擴音器帶動呼口號，要讓沈伯洋感受高雄人的熱情，不少現場民眾更是特地從台北南下跟隨沈伯洋行程的支持者，支持者受訪表示，「洋流」熱情更勝曾經在高雄刮起的「韓流」，有信心賴瑞隆及沈伯洋都會順利當選。

賴瑞隆帶領沈伯洋在愛河完成首次SUP體驗，過程中兩人還成功從槳板上站立划槳，引得岸邊千名支持者高聲歡呼。記者巫鴻瑋／攝影
賴瑞隆帶領沈伯洋在愛河完成首次SUP體驗，過程中兩人還成功從槳板上站立划槳，引得岸邊千名支持者高聲歡呼。記者巫鴻瑋／攝影

沈伯洋到高雄與賴瑞隆合體，從高雄路步行至愛河灣港邊時，因支持人潮過於洶湧，一度發生推擠。記者巫鴻瑋／攝影
沈伯洋到高雄與賴瑞隆合體，從高雄路步行至愛河灣港邊時，因支持人潮過於洶湧，一度發生推擠。記者巫鴻瑋／攝影

賴瑞隆帶領沈伯洋在愛河灣完成首次SUP體驗，過程中兩人還成功從槳板上站立划槳，引得岸邊千名支持者高聲歡呼。記者巫鴻瑋／攝影
賴瑞隆帶領沈伯洋在愛河灣完成首次SUP體驗，過程中兩人還成功從槳板上站立划槳，引得岸邊千名支持者高聲歡呼。記者巫鴻瑋／攝影

沈伯洋（右1）與賴瑞隆（左1）在SUP教練指導下，練習站上槳板。記者巫鴻瑋／攝影
沈伯洋（右1）與賴瑞隆（左1）在SUP教練指導下，練習站上槳板。記者巫鴻瑋／攝影

沈伯洋 愛河 2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆 民進黨

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