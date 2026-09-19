南下挺柯志恩！李四川喊「我又回來了」 高雄每條路、每個工程都記得清楚

國民黨高雄市長參選人柯志恩「大風起！高雄勝利大會」今天下午在鳳山登場，新北市長參選人李四川到場助陣，他表示，高雄市的街道與工程他都記得清清楚楚，但也謙虛自己只是拿工程槌的人，柯志恩是老師，教育下一代，這是一個國家最基本的基礎，希望大家支持柯志恩當高雄市長。

李四川曾在韓國瑜市府時代擔任副市長。他強調對高雄不陌生，「跟大家一起打拚，每一條街、每一條路、每一項工程，都記得清清楚楚」。

李四川提及「路平燈亮水溝通」政見，強調路不平騎摩托車出去就有感覺，路燈不亮，晚上回家每個人都會擔心；水溝不通一下雨就會淹水。

李四川今年一月在演講會場遇到一個來自高雄的台大學生提問，若沒被罷免的話，會在高雄做什麼事情？李四川表示，他以「治水！」來回應對方，因為水若治得好，下雨大家晚上才睡得好。

李四川強調，以前在高雄，每一個淹水的地方、水溝不通的他就去清，因為台塑工程因素，後勁溪仁武段變色，經過他與台塑溝通及重新治理，後勁溪治理得不錯。

李四川內心感動又感慨，他強調自己在高雄一年多應該沒有讓鄉親失望過，而一個好的政策，一定要有好的人去執行，這個人就是柯志恩。此外，柯志恩的頭腦比他好，而且她學的是教育，這是一個國家的基本基礎。

李四川提及自己只在高雄做一年半，而柯志恩上次選輸後沒離開，留下來跟大家一起打拚，所以他要拜託所有鄉親，要讓柯志恩當選，好好建設高雄。